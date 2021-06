Con la temporada regular del campeonato liguero finalizada hace un mes, con la vista puesta en lo que viene por delante y con los primeros movimientos del mercado de fichajes ya en marcha, parecía que todo se movía estas semanas en las oficinas más que en los terrenos de juego, más allá de los torneos internacionales en los que algunos de los futbolistas de Segunda División se ven involucrados.

Sin embargo, no todo el fútbol nacional había echado la persiana para irse de vacaciones. De hecho, no había ni que salir de la categoría para ver que hasta hace solo una semana se estaba disputando ese play off de ascenso a Primera División. Leganés, Girona, Almería y Rayo Vallecano se disputaban la última plaza para acceder a la élite del fútbol español junto a los dos clubes que lo habían hecho anteriormente: Espanyol y Mallorca.

Finalmente -y contra todo pronóstico- fue el conjunto de Vallecas el que terminó dando la sorpresa, eliminando al Girona, para llevarse el gato al agua en una fase de ascenso a la que llegó como sexto clasificado, como hiciera la temporada anterior el Elche.

Con los ascensos de Espanyol, Mallorca y Rayo Vallecano a Primera y los descensos de Sabadell, Logroñés, Castellón y Albacete a Primera RFEF, son un total de siete los equipos que llegan nuevos a la categoría de plata. Procedentes de la que hasta hace poco era la Segunda B han entrado Amorebieta, Real Sociedad B, Ibiza y Burgos, mientras que desde arriba caen a segunda el Valladolid, el Eibar y la SD Huesca.

Se queda, por tanto, una Segunda División en la que se hace evidente la desigualdad que existe a nivel geográfico con los clubes que van a disputar la temporada 2021-2022. La gran mayoría de equipos que la conforman se sitúan en la parte norte de la Península, quedando únicamente tres representantes de la mitad sur. Uno de ellos es el Málaga CF, que estará acompañado por el Almería y el Cartagena. Las islas, por su parte, tendrán tres representantes repartidos entre Baleares y Canarias.

De ‘todos’ los rincones

Son un total de once comunidades autónomas las que tienen al menos un equipo en la categoría, estando representadas únicamente por un club algunas de ellas. Son los casos de la Región de Murcia, con el Cartagena, de Galicia, con el Lugo, y de Cataluña, con el Girona. También con uno cuentan en las Islas Baleares, donde el Ibiza ha cogido el relevo del ascendido Mallorca. En las Islas Canarias, en cambio, repiten los dos representantes que ya estaban el pasado curso, el Tenerife y la UD Las Palmas.

También con dos equipos va a contar Andalucía, que estará representada otra vez por el Málaga CF y la UD Almería, que durante muchas jornadas coqueteó con el ascenso a Primera, pero que le fallaron las fuerzas en el último tramo de la temporada.

De Andalucía para arriba, un significativo vacío hasta la zona norte. En Asturias repiten también los dos mismos equipos que jugaron LaLiga SmartBank 2020/2021, el Sporting de Gijón y al Real Oviedo, mientras que el Zaragoza y el Huesca serán los que porten la bandera de Aragón este próximo curso.

Uno de los casos que más sorprende es el del País Vasco. Con tres equipos es una de las Comunidades más representadas. Lo curioso reside en que ha pasado a serlo después de no tener ningún club la temporada pasada. Sus tres integrantes son recién llegados: Amorebieta y Real Sociedad B ascendidos desde la extinta Segunda División B y la SD Eibar descendido desde Primera. No se queda atrás en número la Comunidad de Madrid, aunque con el ascenso del Rayo ha perdido un representante. Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada guiarán al fútbol madrileño en Segunda.

Por último, y con cuatro equipo, Castilla y León es quien más clubes aporta. Ponferradina y Mirandés se mantienen con respecto al año pasado. Los dos «nuevos» son el Real Valladolid, que ha descendido desde Primera División y el Burgos, que ascendió hace unas semanas. De esta manera, la comunidad de Castilla y León será la más representada en una temporada a la que aún le quedan cerca de dos meses para dar el pistoletazo de salida, pero que ya presenta un gran aspecto para esperar que sea igual o más emocionante que la anterior y en la que el nuevo Málaga CF de José Alberto López se pondrá los objetivos en función de la realidad económica y de las posibilidades de hacer fichajes que le permita la Liga en este mercado estival.