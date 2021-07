Nuevo e interesante movimiento en las filas del Málaga CF de cara a la planificación deportiva de la temporada 2021/22. En la jornada de ayer, el club costasoleño anunció la incorporación oficial de Paulino de la Fuente al equipo dirigido por José Alberto López.

El extremo natural de Santander llega como agente libre del Logroñés - que consumó su descenso a final de curso- donde esta temporada ha disputado 31 encuentros (24 como titular) en la categoría de plata. Paulino sonaba para clubes como gusta a Mallorca, Las Palmas, Sporting o Zaragoza, pero su próximo destino será Martiricos.

En el conjunto riojano ha tenido su primer contacto con la Segunda División, pero lo cierto es que pese a su corta edad ya amasa experiencia en el fútbol internacional e incluso ha jugado algunos minutos en la máxima categoría cuando vestía la elástica del Alavés.

Sus años de canterano los ha pasado en Italia, concretamente en el Inter de Milán, club al que llegó con solo 16 años. Con el conjunto sub-17 y el filial ‘neroazzurro’ se proclamó campeón de Italia. Así, fue poco a poco creciendo hasta llegar a jugar con el primer equipo durante un partido de pretemporada ante el Mainz 05. En su vuelta a España, jugó con la ‘Rojita’ Sub-16 de Santi Denia y se estrenó con asistencia y gol. Después ficharía por el Juvenil DH del Atlético de Madrid, el Deportivo Alavés ‘B’ y por último el Logroñés.

Su posición natural es de mediocentro ofensivo, justo por detrás del «9», pero en esta campaña en Logroño ha crecido como extremo derecho y ha explotado su talento regateador, llegándose a convertir en el cuarto mejor de la categoría en este ámbito.

Movimientos en La Academia

El mercado estival de fichajes va más allá del primer equipo y en toda la estructura de la entidad de Martiricos hay movimientos de entrada y salida. Pero en cuanto a las despedidas, dos importantes miembros de la base blanquiazul han puesto punto final a su vinculación con el club: Nacho Pérez, entrenador del Juvenil, y el jugador Juan Cruz.

El hasta hace unas horas técnico del juvenil División de Honor del organismo costasoleño, Nacho Pérez, comunicó en los despachos de La Rosaleda que después de un satisfactorio curso, no seguiría al frente del equipo. El trabajo del míster malagueño en general, y este año en particular, ha sido productivo y exitoso, llevando a los jóvenes boquerones a ser campeones de Andalucía y acabando entre los cuatro mejores equipos juveniles a nivel nacional. Una decisión que no se ha entendido muy bien entre los aficionados malaguistas y los buenos conocedores de las categorías inferiores, que alababan y respetaban el trabajo realizado por el técnico malagueño.

Otro miembro de La Academia ha abandonado el buque malaguista en las últimas horas: Juan Cruz. El contrato del canterano caducaba anteayer, 30 de junio, y en los despachos no han llegado a un acuerdo con los representantes del jugador para que prolongase su estancia en la capital de la Costa del Sol. Su nuevo destino será el Real Betis y, como hace unos días acabó su contrato, se marcha sin dejar beneficio alguno a las necesitadas arcas malaguistas.

Cruz estuvo disponible cuando el primer equipo necesitó tirar de cantera, de hecho llegó a debutar en Primera a las órdenes de José González en 2018. De la mano de Pellicer, volvió a tener minutos con «los grandes» y jugó cuatro partidos de la pasada temporada, tres de liga y uno de Copa del Rey.

José Alberto: "Tenemos muchas ganas de vivir el ambiente de La Rosaleda"

El Málaga CF ya sabe cuáles son los pasos a seguir en su travesía por la categoría de plata del fútbol español durante esta temporada 21/22. La suerte le ha dado la oportunidad de empezar el calendario jugando en su propio campo. «Tenemos muchas ganas de vivir lo que es el ambiente de La Rosaleda», expresó José Alberto que se enfrentará en este primer partido al Mirandés, su anterior equipo.

El conjunto blanquiazul volverá a su templo el fin de semana del 15 de agosto y recordará lo que es tener el empuje de la afición de forma directa. «Estamos muy contentos de jugar el primer partido como locales, ya que tenemos muchas ganas de sentir el cariño de nuestra gente después de todo lo que hemos vivido y de jugar tanto tiempo sin público».

Mientras llega ese día, el club se encuentra actualmente planificando la plantilla y viendo cómo armar el equipo. José Alberto López augura una liga como todas las anteriores: «Competitiva, muy igualada y donde los partidos se van a decidir por detalles». El entrenador ya sabe la importancia de los pequeños aspectos en los encuentros, pero también conoce cuál debe ser el objetivo durante la temporada: «Vamos a dejarnos el alma en que el Málaga sea un equipo reconocible, competitivo y que cada domingo el aficionado se sienta orgulloso de lo que ve».

El primer rival en esta nueva temporada será el Mirandés, anterior equipo del propio José Alberto y de Javi Jiménez, de donde el entrenador guarda buenos recuerdos y con el que siente «cariño», pero al que tendrá que vencer para conseguir los tres primeros puntos del Málaga.