El Málaga ha fichado talento, desborde y desparpajo con la llegada de Paulino de la Fuente. En el fútbol actual y, por supuesto, en LaLiga SmartBank, cada vez es más complicado encontrar futbolistas encaradores, que sean capaz de romper defensas en el uno contra uno. Y ante esa escasez de jugadores de este perfil, hacerte con los servicios de uno de ellos, y a coste cero, es un gran acierto de la dirección deportiva blanquiazul.

Paulino de la Fuente terminó la temporada pasada como uno de los mejores dribladores de Segunda División. Esa habilidad en el regate le llevó a ser uno de los hombres más destacados del Logroñés e hizo llamar la atención de varios clubes, pero Manolo Gaspar y su gente han estado rápidos para atar a un jugador diferente.

Contar con este tipo de futbolistas en un fútbol rocoso como el de la división de plata es un plus a la hora de desatascar encuentros y desarbolar defensas pobladas. El talento de Paulino para el regate es algo «innato», tal y como el confirmó en una entrevista en el Diario AS el pasado mes de abril. «Regateador se nace. A mí me sale natural, no es algo que entrene. Otras facetas me exigen más, a nivel físico o táctico, aunque me gusta probar novedades. Aunque lo fundamental es convertirse en un futbolista completo, no quedarse en un filigranero. Para eso trabajo día a día. Hay que exprimirse en ataque y en defensa», decía el reciente fichaje blanquiazul.

El extremo cántabro tendrá la difícil tarea de hacer olvidar a dos jugadores que han dejado una grata sensación en la afición blanquiazul, si es que esta temporada no regresan a Martiricos. Yanis Rahmani y Joaquín Muñoz han dejado un gran sabor de boca en la Costa del Sol. Son dos jugadores de un perfil similar al de Paulino de la Fuente, capaces de encarar y llevarse a los defensas en el mano a mano, tal y como han demostrado este año mientras estaban cedidos en La Rosaleda.

El francoargelino comenzará la pretemporada con el Almería y una vez Rubi le observe decidirá si cuenta con él o el club rojiblanco le tiene que buscar una salida. Si se opta por la segunda opción, ahí estará el Málaga apretando para intentar que Rahmani vuelva a vestir de blanquiazul la próxima campaña.

El caso de Joaquín Muñoz es similar. Comenzará los entrenamientos con el Huesca, equipo recientemente descendido a Segunda División, e intentará ganarse un sitio en el equipo del Alto Aragón. Su vuelta a Málaga, en estos momentos, parece prácticamente imposible.

En cualquier caso, el Málaga ya se ha movido bien en el mercado y ha fichado un jugador de ese perfil, y libre, algo vital en la realidad económica actual. El tiempo dirá si Paulino es un acierto y rinde al mismo nivel que lo hicieron el curso pasado Yanis y Joaquín.

Cuatro «fichajes» antes de la pretemporada

El Málaga CF ya tiene bastante trabajo adelantado con respecto a pasados veranos. Aún quedan muchas operaciones por cerrar, es obvio, pero a tres días de comenzar la pretemporada, José Alberto López ya cuenta con cuatro fichajes, entre renovaciones y nuevas caras.

El esfuerzo de Manolo Gaspar y su gente es continuo. Solo unos días después de terminar la temporada, ya se había confirmado a José Alberto como nuevo entrenador tras confirmar su salida del Mirandés. Y antes de empezar con los entrenamientos de preparación del curso ya se han cerrado cuatro llegadas.

La primera de todas fue la renovación de Pablo Chavarría. El delantero argentino quedaba libre tras cumplir su primera temporada en la Costa del Sol y el club ha vuelto a apostar por él pese a su grave lesión en la rodilla. El gran rendimiento aportado por el atacante hasta su lesión hizo que se ganara una renovación que fructificó en los primeros días de junio. Si todo sigue su curso, estará disponible para finales del mes de septiembre o principio de octubre.

Una semana más tarde llegó el fichaje de Javi Jiménez, un viejo conocido de La Academia. El lateral zurdo terminó su vinculación con el Mirandés, donde fue entrenado por José Alberto, y los miembros de La Cueva estuvieron rápidos para cerrar su vuelta a Málaga. Después llegó una de las operaciones más esperadas, el regreso de Jozabed tras quedar libre. La campaña pasada estuvo cedido por el Celta de Vigo, y ahora llega ya en propiedad tras desvincularse del club gallego.

Y por último, hasta ahora, se ha fraguado el fichaje de Paulino de la Fuente, extremo que ha dejado muy buenas sensaciones la temporada pasada en el Logroñés.

La diferencia con el periodo estival pasado es notable. Hasta que no estuvo ya iniciada la pretemporada no llegó Orlando Sá, primer fichaje del verano de 2020. Aún quedan muchas incorporaciones por cerrar, pero la base del equipo ya está formada.