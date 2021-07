Era un secreto a voces, pero ya es oficial. El Ayuntamiento de Málaga aportará 350.000€ netos en concepto de patrocinio a la entidad de Martiricos. Así lo han confirmado en una rueda de prensa conjunta Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, y José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF. Esta cifra irá canalizada a través de la empresa Promálaga y se someterá a una aprobación en los próximos días.

La cantidad de dinero está dispuesta de esta forma para que "el club tenga una posibilidad de diálogo con La Liga más sólida de cara a la libertad y a la posibilidad de hacer fichajes" durante la temporada 21/22 que ahora mismo plantean desde Martiricos, según ha asegurado De la Torre. Por su parte, José María Muñoz ha querido confirmar la importancia que han tenido instituciones malagueñas como la Diputación y el Ayuntamiento: "Nos hace salir de una situación más ajustada para tener una situación normal como club y prácticamente todos los ingresos que vayan a venir pueden incrementar el nivel salarial". También ha querido impulsar a las empresas para que ayuden al equipo a salir de esta difícil situación.

En caso de que el Málaga CF ascendiera a Primera División en la temporada 22/23, esta cifra de 350.000€ se duplicaría. El compromiso del Ayuntamiento de la ciudad viene en respuesta a peticiones pasadas del administrador judicial por instituciones y empresas que aporten patrocinio para confirmar el margen de negociación con respecto a La Liga. Así el club busca un retorno de la publicidad y la inversión a la ciudad. Todo esta situación ha sido fruto del trabajo de que se ha desarrollado en el área de Economía y Hacienda, y Deportes, así como el resto de las áreas municipales.

Al acto han acudido también Noelia Losada, concejala de Deportes; Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda; Francis Salas, gerente de Promálaga; Francisco Martín Aguilar, consejero de Protocolo y Relaciones Institucionales del Málaga CF; y Ana Vera, directora del Área de Relaciones Institucionales del club.

BlueBay

Horas antes de que se produjera esta rueda de prensa, BlueBay reunió a los medios de comunicación para dar su propia versión sobre la actualidad que rodea al Málaga CF y a ellos mismos. Allí solicitaba el fin de la administración judicial, entre otras cosas. José María Muñoz lo ha querido dejar claro: "Las circunstancias son las mismas que las de mi auto de nombramiento en febrero de 2020, salvo algunas circunstancias no ha variado". También ha insistido en que al final la opinión que debe importar es la de los jueces, pero que la situación es la misma. "Yo siempre he dicho que no obedezco a intereses particulares ni de grupo, solo obedezco al interés de cumplir con mi obligación". A día de hoy, el club se encuentra inmerso en la firma de algunos contratos que confían cerrar durante la semana.

Por otra parte, BlueBay también ha asegurado que la cifra de endeudamiento que alcanzaría el Málaga CF con el préstamo sería de en torno a 13 millones de euros y, de nuevo, José María Muñoz ha mostrado su discordancia, ya que son seis empresas las que optaron a esa financiación y solo han quedado tres en el proceso final: "Dudo que si hubiese problemas de continuación o riesgo en cuanto a la devolución del préstamo nos lo hubiesen concedido".