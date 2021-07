Horas antes de la comparecencia conjunta de José María Muñoz, administrador judicial club, y el alcalde Francisco de la Torre, BlueBay reunió a los medios de comunicación en el Hotel Miramar para dar su versión sobre la última sentencia ratificada en el litigio que mantiene con Al-Thani y explicar su proyecto para el futuro próximo del Málaga CF. La justicia ha dado la razón a la hotelera, que ahora posee el 49% de Nas Spain 2000, propietaria del 96’88% de las acciones de la entidad de Martiricos, aunque el jeque aún tiene la posibilidad de presentar un nuevo recurso.

Para el empresa dirigida por Jamal Satli Iglesias, ahora se abre una nueva etapa en el club. BlueBay reclama que tras esta sentencia debería terminar la administración judicial llevada a cabo por José María Muñoz desde hace ya más de 16 meses. “El Málaga CF debe separar su camino del proceso penal que afecta a su anterior consejo de administración. No hay ninguna razón que justifique la intervención judicial del club”, dijo José Carlos Aguilera, abogado de la cadena hotelera.

“La finalidad de la administración judicial de NAS Spain se hizo para evitar la posibilidad de que siguiese una actitud delictiva, Al-Thani era el que ejercía el control. La persona que administraba esa sociedad era Shatat. Era lógica la administración judicial de NAS Spain, BlueBay apoyó esta situación. Ahora hay una razón para que eso finalice. Shatat renunció a su cargo en noviembre del año pasado y reconoció que desde 2015 no ejercía en ese cargo. Esto nos lleva a pensar que no hay necesidad de una administración judicial», añadió Aguilera.

“La sentencia dice cómo tiene que ser gestionada la empresa NAS Spain. Vamos a solicitar el final de la administración judicial en el juzgado de instrucción nº 14. NAS Spain es una sociedad acéfala, sin Shatat. Hay que convocar una junta extraordinaria de accionistas. El Málaga no puede afrontar la próxima Liga intervenido judicialmente de nuevo. Más del 80% de las sociedades que están intervenidas judicialmente no salen adelante. No permiten desarrollar un proyecto de futuro o de crecimiento. Desde BlueBay creemos que 17 meses de administración judicial es suficiente. Fue una buena decisión, pero si se prolonga más allá en el tiempo puede dejar de serlo”, concluye.

En la mesa del Hotel Miramar también estuvo presente Gonzalo Hervás, director general de BlueBay. “En 2013 el Málaga estaba en una situación económica muy crítica, el trabajo de gestión de BlueBay sirvió para salvar esa situación. Es por eso que la sentencia refleja ese trabajo”, explicó.

Tal y como adelantó este periódico el 26 de mayo, BlueBay quiere Andrés Fassi sea su hombre fuerte en la gestión del club. El argentino ya ha demostrado su buen hacer en otros proyectos deportivos de nivel, como en el Pachuca mexicano. Para Hervás, Fassi aportará la experiencia necesaria. "El éxito del señor Fassi en otros proyectos comulga con nuestros ideales. El proyecto de Pachuca en México, por ejemplo, fue coger equipos en categorías inferiores y terminar colocándolos en las máximas categorías. Queremos que aporte su experiencia. Nuestra vinculación con él data de dos años atrás. Se han dado los contactos poco a poco. No podíamos pisar el acelerador sin conocer los tiempos. No podíamos vincular a un profesional de este calibre sin esta sentencia", señala el director general de la compañía hotelera.