Manolo Gaspar ha confirmado durante la presentación de Javi Jiménez que el límite salarial actual del que dispone el Málaga CF es de 3,2 millones de euros. En ese escenario se mueve en estos momentos el director deportivo blanquiazul para configurar la plantilla, pero el administrador judicial ya comentó esta mañana en su comparecencia en el ayuntamiento junto al alcalde que se está trabajando para subir esa cantidad en los próximos días y semanas.

“La realidad es que a día de hoy tengo 3,2. Si llegamos a 4,5 se nos pueden abrir opciones en el mercado… Sin músculo económico no podemos cubrir esas fichas”, aseguró Gaspar, que también afirmó que el club de Martiricos ya no tiene ningún tipo de sanción en cuanto al número de fichas profesionales. “Ya no estamos sancionados, no tenemos límite de fichas. Ahora mismo estamos en 3,2 millones. Se está trabajando para subirlo de manera considerable. Es algo que estamos acostumbrados a vivir”, explicó.

Preguntado por la mercado y próximas llegadas, Manolo Gaspar dejó caer que “posiblemente esta semana podamos tener alguna noticia”.

“Hay ocho clubes que no han hecho movimientos. Anda todo muy parado. Vamos con las ideas claras. Sabemos nuestra hoja de rutas y los perfiles. Van a pasar muchísimas cosas con los ajustes de límite salarial. Estamos tranquilos y pacientes. Sabemos que muchas operaciones son difíciles, ahí estamos posicionados. Vamos a ver cómo se van dando las situaciones”, explicó.