El Málaga CF 2021-22 ya está en marcha y José Alberto López, nuevo míster, compartió sus impresiones en el primer día de pretemporada. “Me he encontrado a un grupo muy ilusionado, con muchas ganas de agradar, lo lógico. La sesión ha tenido mucha intensidad, un nivel de esfuerzo y de compromiso grande y eso es lo que buscamos desde el primer día", dijo el entrenador blanquiazul.

José Alberto se en encuentra en fase de adaptación al club y a la ciudad y ya ha podido comprobar de primera mano lo que suponen los días de terral en la capital de la Costa del Sol: “Un sitio muy cómodo para vivir, me he encontrado estos días con demasiado calor para lo que estoy acostumbrado. También es cuestión de días aclimatarse, ya me han dicho que es por los vientos que hay por aquí (terral). El campo está en un estado fenomenal para trabajar en él durante la pretemporada”, explicó.

El técnico asturiano comentó, además, que su equipo tiene “muchas ganas de jugar con público, de vivir el ambiente de La Rosaleda". "Estamos ya con el foco puesto en ese partido. Ese tiene que ser nuestro objetivo, el siguiente encuentro. Ahora se hace un poco más largo porque son cinco semanas y media de trabajo para ese primer duelo, pero con muchas ganas de empezar a jugar partidos de pretemporada, conocer mejor al equipo e ir poniéndonos a tono de cara al debut en LaLiga SmartBank”, concluyó.