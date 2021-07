El martes fue el turno de Javi Jiménez y hoy de Paulino de la Fuente. La segunda cara nueva de la plantilla blanquiazul ha sido presentado este viernes como jugador del Málaga CF en la sala de prensa de La Rosaleda, arropado por Manolo Gaspar. "Darle las gracias a Paulino por demostrar esa ilusión y ganas de estar aquí. Bienvenido, ojalá tengas muchos éxitos y crezcamos juntos", dijo el director deportivo blanquiazul.

Paulino, que llegó libre tras terminar su vinculación con el Logroñés, ya ha podido conocer a sus compañeros en estos primeros días de pretemporada. El extremo se define como un jugador "que le gusta arriesgar, agresivo" y aseguró que en banda derecha es donde se siente más cómodo. "Es fácil decidirse cuando un club como el Málaga tiene interés por ti", dijo el nuevo futbolista del equipo de Martiricos.

Negociación. "Dar las gracias a Manolo, desde el primer momento es un club que ha apostado mucho por mí. Me han demostrado que tenían ganas de que estuviera en el club. Es fácil decidirse cuando un club como el Málaga tiene interés por ti. Se ha llegado fácil a un acuerdo".

Cualidades. "Soy un jugador que le gusta arriesgar, agresivo. Intento ser desequilibrante para ayudar la equipo. El perfil individual no cuenta mucho, vengo a ponerme al servicio del equipo para rendir al máximo".

Posición. "La posición en el campo... si es por dentro, en banda derecha, me encuentro más cómodo. Estoy a disposición de lo que el míster quiera de mí. Donde piense el míster es donde voy a jugar, es el que decide y quiere lo mejor para el equipo".

Trayectoria. "Son decisiones que tomas en la vida. Al final tienes oportunidades que aprovechas. El club decide que la oportunidad le toca a otro... No se me dio la oportunidad, al final tuve el premio de debutar en Primera con el Alavés, es el sueño de cualquier jugador".

Club y afición. "El Málaga es un histórico. Tengo entendido que es una ciudad muy futbolera. El campo y el club son espectaculares. Me lo están poniendo muy fácil. Ojalá sea un año bonito con público para todos".

Amistad con Pacheco. "Pacheco solo tiene palabras buenas para este club. Me está ayudando en lo que puede, en tema de casa. Es fácil decidirse cuando todo el mundo habla bien y está contento por haber estado".

Paso por el Logroñés. "Te vas triste porque no consigues lograr el objetivo. Fue un palo duro. A nivel personal me tocó hacer una gran campaña, también confiaron en mí. Se merecen lo mejor, pusimos todo de nuestra parte. No se pudo lograr el objetivo, que es lo que todos queríamos".

Adaptación. "Cuanto antes estemos todos en la rueda, creo que va a ser mucho más fácil la pretemporada y temporada para todos. Con el míster, muy contento también. Espero sumar para poder hacer un gran año".

Para terminar la rueda de prensa de presentación, se preguntó a Manolo Gaspar por cómo sigue el mercado y próximas novedades. "El asunto sigue igual, creo que no tardaremos mucho en anunciar un jugador nuevo. Creo que estamos bien posicionados en otras operaciones prioritarias. Espero que el club pueda comunicar algo pronto".