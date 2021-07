El Málaga CF sigue atento a la situación de Yanis Rahmani, que ya tiene totalmente decidido abandonar el Almería, pese a que le queda un año de contrato en el club rojiblanco. El francoargelino sigue en estos momentos haciendo la pretemporada a las órdenes de Rubi en el equipo indálico, pero su intención es no jugar allí la temporada 2021/22. La prioridad del extremo ahora es alcanzar un acuerdo con la entidad dirigida por Turki Al-Sheikh para buscar una salida.

Cuando terminó la pasada campaña, solo había una cosa clara alrededor del futuro de Yanis Rahmani, que empezaría la pretemporada con el Almería y a partir de ahí ya se vería si finalmente jugaría a las órdenes de Rubi en su último año de contrato con el Almería. Pero pocos días después de comenzar el trabajo de preparación del curso, el futbolista ya tiene tomada la decisión de no continuar en las filas indálicas, según adelantó Radio Marca y pudo confirmar ayer este periódico a través de fuentes de su entorno más cercano.

El problema ahora reside en que club y jugador lleguen a un entendimiento para que Rahmani pueda cambiar de aires. Tiene contrato hasta junio de 2022, es decir, una temporada más, por lo que las opciones más viables pueden ser buscar una nueva cesión en un destino que cuadre al club y al jugador o bien alcanzar un acuerdo para que rescindir su contrato y que sea totalmente libre para decidir su futuro.

El siguiente paso para Yanis Rahmani debe ser llegar a un acuerdo con el Almería y luego ya decidir dónde quiere jugar las próximas campañas. El atacante francoargelino jugó el curso pasado en el Málaga, cedido por el equipo indálico, y dejó un gran sabor de boca. Fue uno de los futbolistas más destacados del equipo, convirtiéndose en uno de los jugadores más diferenciales en la parcela ofensiva. Es por eso que la afición costasoleña sueña con su vuelta y en el club siguen muy pendientes a su situación contractual para ver si es posible que Yanis vuelva a vestir la camiseta blanquiazul una segunda temporada.

Pese a que todo apunta a que Rahmani no jugará en el Almería la próxima campaña, a día de hoy no tiene ningún acuerdo cerrado con el club de Martiricos para regresar. Es decir, que la salida del jugador del club almeriense no tiene por qué implicar el regreso del extremo a la Costa del Sol. Su gran temporada en el equipo local de La Rosaleda le hecho hacerse con un buen cartel para equipos con mayor potencial económico en LaLiga SmartBank, que podrían complicar un posible acuerdo entre el Málaga y Yanis.

La dirección deportiva blanquiazul ha seguido haciendo su trabajo y ya se ha reforzado en el extremo. Ante la marcha de Yanis y Joaquín Muñoz, tras finalizar sus cesiones, el equipo de Martiricos quedaba escaso de efectivos en los costados y Manolo Gaspar y su equipo ya han firmado a Paulino de la Fuente, otro jugador con gran capacidad de desborde. José Alberto cuenta en los extremos, con ficha profesional, con el propio Paulino, Jairo Samperio y el marroquí Hicham, además de con Brandon, que también puede jugar en esa posición, por lo que es muy probable que pueda llegar un último refuerzo en esa demarcación.

La dirección deportiva ya consiguió traer de vuelta, en propiedad, a Jozabed una vez que el futbolista llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Celta de Vigo. ¿Conseguirá Manolo Gaspar repetir la operación y que el Málaga pueda disfrutar de nuevo de Yanis Rahmani? «Why not...»

Vuelta al trabajo tras un domingo de descanso para recargar pilas

La plantilla del Málaga CF volverá al trabajo este lunes tras un domingo de descanso. Los pupilos blanquiazules vivieron una semana de mucha carga de trabajo, con varias jornadas de dobles sesiones, que concluyó con partidillo amistoso frente al filial y hoy lunes retomarán el trabajo de pretemporada para seguir preparando el inicio del curso.

Será la primera vez que el reciente fichaje malaguista, Brandon Thomas, se ponga a las órdenes de José Alberto para entrenarse con el resto del plantel. A lo largo de la semana, los de Martiricos disputarán dos nuevos amistosos de pretemporada. Primero, se medirán al Vélez en el Vivar Téllez, el miércoles a las 20.00 horas, y ya el sábado, 24 de julio, jugarán frente al Sevilla Atlético en los campos de la Federación (19.00 horas/101 Televisión).