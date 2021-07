Jairo Samperio fue el jugador encargado de hablar tras el primer amistoso de pretemporada. El extremo blanquiazul ha arrancado viendo portería y espera "que no pare esta dinámica". "Es un extra. Me gustaría marcar todos los partidos y ayudar al equipo. He ayudado defensivamente. Larrubia me ha dado un buen pase", comentó.

«Contentos por seguir acumulando minutos y sensaciones. Son los primeros partidos, tenemos mucho que mejorar. El césped artificial condiciona un poco. Así también se aprende a competir con todos los rivales. Hemos trabajado esta semana conceptos defensivos y presiones. Es un trabajo exigente que nos puede dar muchos frutos", aseguró al hablar sobre el encuentro.

La plantilla blanquiazul aún está por cerrar, y Jairo espera que lleguen futbolistas que hagan subir la competencia en el grupo. "Cuanta más competencia tengamos, mejor para el equipo. Es bueno para cada jugador. Bienvenidos sean. Llevamos pocos entrenamientos, pero estamos con ganas de aportar", añadió.