El Málaga CF volvió al trabajo en la mañana del jueves, solo unas horas más tarde ganar el primer partido de pretemporada frente al Vélez CF en el Vivar Téllez (0-2). La sesión contó con la novedad de Paulino de la Fuente, que ha estado unos días apartado del grupo tras cumplir la cuarentena domiciliaria después de estar en contacto con un positivo en coronavirus. La nota negativa la pusieron Julio Martínez y David Larrubia, que se ejercitaron al margen por problemas físicos surgidos en el amistoso en tierras axárquicas.

Paulino fue la única de las caras nuevas de este Málaga que no pudo debutar con la camiseta blanquiazul. Ismael Gutiérrez, Javi Jiménez y el recién llegado Brandon tuvieron minutos en el primer test de la pretemporada, pero el ex del Logroñés no pudo participar porque seguía aislado, hasta que ayer, por fin, pudo volver a entrenarse con sus compañeros sobre el césped del campo de la Federación.

Julio Martínez, por su parte, causó baja por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido frente al cuadro veleño, mientras que Larrubia también trabajó en solitario por una contusión en su tibia derecha.

Los pupilos de José Alberto volverán a entrenarse en el campo de la Federación este viernes a las 9:00 horas, un día antes del segundo examen de la pretemporada ante el Sevilla Atlético (20.00 horas).

«Es un entrenador con carácter»

David Lombán pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga para analizar el primer amistoso del verano. El zaguero fue protagonista en el tramo final por evitar el tanto veleño sobre la línea de meta. «Siempre hay premio por dejar la portería a cero. Es lo que se suele decir, si se consigue eso, se está más cerca de ganar. Siempre es importante, y más en una categoría como la Segunda ser un equipo que defensivamente trabaje bien», dijo el asturiano, que definió a José Alberto, nuevo míster blanquiazul, como «un entrenador que se le nota el carácter. «Tiene los conceptos muy claros y creo que los transmite bien. José Alberto quiere un equipo que presione bien arriba, que recupere rápido el balón, que nadie ande, que todo el mundo sea solidario», señaló Lombán.