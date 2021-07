Todos los caminos llevan a Roma, pero el del portero Dani Martín está mucho más cerca de la Costa del Sol que de la ciudad eterna. El interés de la entidad blanquiazul, y sobre todo del míster José Alberto López en él, es de sobra conocida en la capital malacitana pero el desenlace está cada vez más cerca. Martín, que hasta hace cuestión de unas horas estaba entrenando con el plantel del Real Betis, ayer se quedó en tierra hispalense mientras el resto de sus compañeros verdiblancos ponían rumbo hacia Inglaterra, donde el conjunto que entrena Manuel Pellegrini desarrollará otra fase de su preparación estival.

Aunque los ultimísimos detalles y retoques de la plantilla pueden llegar a finales de agosto y con la temporada 2021/22 ya empezada, hay ciertas piezas con las que Manolo Gaspar prefiere no esperar. Y una de ellas es la portería. Entre las varias opciones que se han barajado desde La Cueva, la más encarrilada que incluso podría hacerse oficial en las próximas horas es la del asturiano Dani Martín, destacada por este periódico hace ya dos semanas. El ex entrenador malaguista, Pellegrini, convirtió ayer a Martín en uno de los descartes para viajar al Reino Unido, destino en el que el Betis se enfrentará al Derby County y al Leeds United, en este último milita otro exmalaguista: Diego Llorente. El cancerbero asturiano fue una petición directa del técnico José Alberto a la dirección deportiva del Málaga CF, algo que ya ha ocurrido en otros casos que han llegado a buen puerto como la llegada de Javi Jiménez a la entidad de Martiricos. Y aunque ha habido otros clubes de Segunda División interesados en Martín, por ejemplo el Tenerife o el Real Zaragoza, el equipo blanquiazul con el entrenador asturiano a la cabeza ha estado siempre entre las opciones preferidas del propio jugador.

El paso de Dani Martín por el Real Betis ha sido bastante modesto y ahora cuenta con la alta competencia de Claudio Bravo, Joel Robles y el recién llegado Rui Silva bajo palos en el conjunto hispalense. Con este panorama, la mejor opción para el club sevillano y el propio portero sería una cesión a Málaga para la próxima campaña. Martín ha sido un portero con enorme proyección aunque ha tenido que lidiar con varias lesiones de rodilla. Aunque en el Betis de Pelligrini se ha quedado sin sitio, en Heliópolis llegaron a pagar al Sporting de Gijón cinco millones de euros por él cuando se convirtió en campeón de Europa sub21 con ‘La Rojita’.

José Alberto no quiere una portería rotatoria, pero Dani Martín cuenta con un gran cartel para sustituir a Dani Barrio cuando la carga de partidos que caracterizan a LaLiga SmartBank y otros compromisos como la Copa del Rey aprieten el calendario malacitano. Sin olvidar la romántica y nostálgica opción de Willy Caballero, es cuestión de horas que La Cueva sellen una decisión en la que Martín saca ventaja al portero argentino que tantos buenos momentos dejó al público de La Rosaleda.

Rampa de salida

No todos los rumores del mercado blanquiazul iban a ser de llegadas. Hay un jugador de la actual plantilla que gozó de pocos minutos el pasado curso con Pellicer y parece no contar demasiado para José Alberto: Benkhemassa.

Aunque el sábado jugó como capitán, las lesiones y las nuevas llegadas lo han ido desplazando paulatinamente hasta convertirse en el quinto jugador en salir al verde. Con Jozabed o Isma Gutiérrez como competencia, el argelino pierde protagonismo de cara a la 21/22 y podría dejar la disciplina malacitana en este mercado estival según Radio Marca Málaga. A Benkhemassa le queda un año de contrato, pero en viendo la plantilla y los planes de José Alberto, parece más fuera que dentro del equipo.

AD Alcorcón, tercer rival del curso para un viernes de agosto

Los primeros compases del Málaga CF en la temporada 2021/22, que dará inicio en tan solo unas semanas, está dejando cierta polémica en cuanto a los horarios: los de José Alberto se estrenarán en liga y en La Rosaleda un lunes, el segundo encuentro -fuera de casa- lo disputarán un domingo y la vuelta a Martiricos será en viernes.

LaLiga dio ayer a conocer la organización de la tercera jornada de Segunda División, en la que el conjunto blanquiazul recibirá al Alcorcón el viernes 27 de agosto a las 22 horas.

Un horario que habría sido muy criticado en redes sociales en la era previa al coronavirus, pero para el que ahora quedan varias incógnitas. No obstante, para saber si habrá o no público en Martiricos en los partidos solo queda esperar a la evolución de la pandemia en la provincia.