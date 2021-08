En el turno de presentaciones, hoy le tocó la vez a Dani Martín, portero cedido por el Betis y que deberá pelear la titularidad con Dani Barrio cuando se encuentre al 100%. El nuevo guardameta blanquiazul tuvo buenas palabras para su compañero bajo palos, al que definió como "un grandísimo portero" y se describió a sí mismo como "competitivo y constante".

Así se define como portero. "Me gusta arriesgar con los pies, soy muy competitivo y constante. Soy muy de pasión. Cuando vamos perdiendo 1-0 en los últimos minutos me tira el corazón. Soy un portero completo".

Inactividad. "Lo malo es que vengo de un parón por COVID. Seis meses de lesión, va a ser complicado, eso lo tenía claro. Es complicado. El año pasado fue muy duro. Después del coronavirus, las sensaciones no son las mismas que antes. No tengo ninguna molestia y no me perjudica nada a la hora de estar con el grupo".

Negociaciones. "El tema económico es difícil después de la pandemia. Tenía claro que quería venir aquí desde que surgió la posibilidad. El Betis y el Málaga me lo han puesto muy fácil. Han colaborado con lo que yo quería y aquí estoy".

Dani Barrio. "Al final somos de diferente edad. Es un grandísimo portero y tengo mucho que aprender de él. Tengo tiempo para llegar a ese nivel".

Integración. "José Alberto me llamó cuando se hizo oficial mi llegada. Quería contar conmigo. Me he encontrado un grupo increíble con muy buen ambiente y muy unido con jugadores de muchísima calidad. Me siento muy cómodo. Después de una lesión tan larga, para mí se me hacen un poco duras las primeras sesiones en lo físico. Cada día me encuentro mejor.

Afición. "Espero que disfruten del equipo, los vamos a necesitar muchísimo, que sean un jugador más. Que nos apoyen lo máximo posible y tiren de nosotros”.