La propuesta del Málaga CF para el primer encuentro de LaLiga SmartBank no ha caído demasiado bien en su hinchada. Más bien todo lo contrario. El club ha anunciado en la mañana de este miércoles que por ahora no habrá abonos y ha sacado a la venta entradas para partidos únicos, algo que no ha sentado nada bien entre los seguidores, entre otras cosas, por su elevado precio en algunas zonas del estadio.

La entidad de Martiricos argumenta para no lanzar carnés de temporada que con las medidas sanitarias actuales -25% de aforo de La Rosaleda- no podría satisfacer toda la demanda para que todos los abonados acudieran a cada encuentro. Así, han decidido, al menos para el debut frente al Mirandés, sacar entradas individualizadas para este choque.

El enfado de la afición es mayúsculo, sobre todo el de los 'Fieles Malaguistas', que ya hicieron un desembolso inicial para tener este privilegio y ven que para ellos ni siquiera hay una reducción en el precio. La única ventaja con la que cuentan es poder sacar sus entradas 48 horas antes que el público general.

Hola @MalagaCF, lo de las entradas sueltas es un desastre. No os podéis aprovechar del amor a unos colores de vuestros abonados de esta manera. El precio no es justo y que no haya entradas infantiles es un error muy triste. Deberíais rectificar — Dani Berlanga (@DaniBerlanga79) 11 de agosto de 2021

¿Dónde está el problema de todo esto? Pues en el precio, sobre todo. Si esto siguiera así a lo largo de los 21 encuentros de LaLiga, un 'Fiel Malaguista' acabaría pagando mucho más por acudir a los encuentros que si pudiera acceder a su abono de temporada. Y además, al no tener un asiento fijado, es probable que cuando vayan a sacar sus entradas -dos por persona- las más baratas ya estén agotadas y el sobrecoste para poder ir a cualquier encuentro sea aún mayor. Para este primer partido frente al Mirandés, los precios oscilan entre los 10 y los 70 euros.

Creo que el Málaga está haciendo muy mal las cosas por el tema de las entradas. Al aficionado no se le debe tomar el pelo, y menos aún cuando ha pagado un dineral por el Fiel Malaguista para tener preferencia al entrar en La Rosaleda. Un respeto, por favor. https://t.co/QHp7x95j7C — Francisco González (@FranGlezSosa) 11 de agosto de 2021

Así lo ha comunicado el club: "El Club no se plantea poner a la venta el abono de temporada hasta que pueda garantizar la demanda existente, hecho que dependerá de las normativas sanitarias impuestas por las administraciones. En este momento, debido a la distancia interpersonal exigida y al porcentaje de aforo permitido (en torno al 25% debido a las dimensiones del graderío), no podemos asegurarte volver a tu asiento. Mientras tanto, como Fiel Malaguista, tienes la prioridad en la compra de tus entradas durante las primeras 48 horas de venta. Una vez que finalice este plazo, si quedan existencias, se pondrán a disposición del resto de aficionados.