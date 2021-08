Es cierto que al término de la temporada 2020/21, la intención de Peybernes era quedarse en el Real Zaragoza para el curso que está a punto de empezar. Pero en los meses estivales, la forma de actuar del conjunto aragonés y la del Málaga CF decantaron la balanza para que el francés acabase en Martiricos.

"En Francia se dice 'las mentiras suben por el ascensor y bajan por las escaleras'. No había ningún acuerdo con el Zaragoza, el último día hicieron una contraoferta", destaca Pey. "Cuando acaba la temporada le doy la prioridad al Zaragoza. Pero lo que han hecho Manolo y el míster en el aspecto humano, el Zaragoza no lo ha hecho. Al final no es un tema económico sino deportivo. Lo siento por la afición porque al final les tengo mucho cariño y me deja mala sensación".

Ademas, Peybernes remarcó que eligió ir al Zaragoza "cuando estaba en puesto de descenso". "Ahora las cosas son diferentes. No me gusta eso, lo siento por la afición pero a mí me interesa el proyecto deportivo. Cada uno lo ve como lo ve. Con Manolo he tenido mucha exactitud, eso ha influido mucho en mi decisión".