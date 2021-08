La presentación de Mathieu Peybernes comenzó con una tajante frase de Manolo Gaspar. Entre agradecimientos, el director deportivo blanquiazul aseguró: "Todavía no sé cómo ha venido aquí". Cuando el nuevo miembro del conjunto malacitano tomó la palabra, destacó que su fichaje se forjó sobre todo por un "aspecto humano". "Estuve apartado un mes el Almería, era un momento difícil y creo que tanto Manolo como el míster han hecho las cosas muy. bien. Han estado llamándome todas las semanas para ver cómo estaba", resaltó 'Pey'.

También en este fichaje, José Alberto López ha tenido que ver ya que el míster asturiano coincidió con el francés en las filas del Sporting de Gijón. "He tenido otra oferta y a nivel económico no había comparación, pero se trata más de venir por un proyecto nuevo, con gente que hace las cosas muy bien. El míster y la gente trabaja en el club hace las cosas bien, me he sentido como que huele bien y tomé la decisión de venir", remarcó el jugador.

No obstante, saber que conocer al entrenador no le asegura un puesto en el once. Es más, cree que puede ser aún más exigente. "Pero el hecho de conocerlo, sabe cómo trabajo, sabe lo que puedo aportar al equipo. Él ha sido clave en un aspecto deportivo, no es lo mismo empezar de cero. Quería ser parte de este nuevo proyecto, en un club histórico con mucha ambición".

A escasos días que de arranque el curso, Peybernes tiene buenas sensaciones. "Hay que empezar bien la liga pero el sistema de juego, la idea del míster y los jugadores es para hacerlo bien. Sabemos lo que nos jugamos cada uno y eso es lo más importante. Los mayores tenemos que ayudar a los jóvenes, la categoría es difícil, cada jugador es importante y hay que aguantar los momentos difíciles de la temporada. El vestuario es bueno, sano", subrayó.

Hacía mucho que Peybernes no jugaba y el amistoso del pasado fin de semana ante el Tenerife sirvió de prueba. "El último lo jugué en Zaragoza en mayo y luego me lesionó. En pretemporada no jugué, pero las sensaciones son buenas. La primera parte un poco forzando, la segunda creo que mejor, con más agresividad y presión. Me dejo el corazón por el Málaga, a partir de ahí voy a aportar mi experiencia con humildad. Soy un profesional y no puedo fallar".

(Habrá ampliación)