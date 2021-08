Quedan dos días para que el Málaga CF arranque la temporada 2021/22 y la nueva era con José Alberto López. La afición también lo sabe y en estas últimas horas están ultimando la cuestión de las entradas -no exenta de polémica- y ya empiezan a verse por las redes sociales cómo los socios presumen de las nuevas camisetas, lanzadas a la venta esta misma semana.

Entre hoy y mañana, el plantel costasoleño tendrá las últimas sesiones de entrenamiento en las que se perfilarán qué jugadores formarán parte de la primera convocatoria de esta campaña. Aunque quedan estas dos sesiones, ya hay varios jugadores que serán bajas aseguradas. El canterano Hicham sigue entrenando apartado en el gimnasio y Benkhemassa continúa trabajando para recuperarse de las molestias de su cuádriceps derecho. Salvo recuperación milagrosa, en el apartado de ausencias también estará Jozabed. Al futbolista de Mairena le realizaron una resonancia magnética el pasado jueves y ayer el club de Martiricos confirmó que el centrocampista tiene una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda que le deja, más que probablemente, fuera del primer choque liguero del Málaga CF.

En las últimas horas, en la página de LaLiga se recogen dos nuevos inscritos para el Málaga CF: Ismael Casas, que este año ha pasado de filial a profesional, y Dani Martín, segundo guardameta para este curso cedido del Real Betis. Pocos, pero todavía queda cierto margen para inscribir a los fichajes de esta semana, Braian Cufré y Genaro Rodríguez.

Sea como fuere, queda muy poco para cerrar de manera definitiva el plantel que José Alberto López tendrá a su disposición para esta campaña. La llegada de Carlos Doncel, en la agenda de Manolo Gaspar desde hace varias semanas, llevaba varios días enfriándose y finalmente se ha caído. El extremo de 24 años firmó ayer por el Deportivo por dos temporadas. En La Cueva también estaban interesados en Gassama, pero su incorporación a la entidad blanquiazul era más complicada.

No obstante, hay otro jugador muy conocido por la afición de Martiricos que podría estar cerca de volver a la que fue su casa -en todos los sentidos-. Según Radio Marca Málaga, desde el club malacitano estarían trabajando en una cesión que hiciera regresar a Antoñín a La Rosaleda. El enorme interés del Málaga CF por el jugador no es ninguna novedad, es más, si solo dependiese de las preferencias del club nunca se hubiese marchado. Pero luego entra en juego el terreno económico.

El jugador ya conoce las intenciones de la entidad que le vio crecer, como futbolista y como persona. Antoñín sabe que este curso no entra en los planes de Robert Moreno y valora vestir de nuevo la elástica blanquiazul. Pero su calidad no ha pasado inadvertida y otros clubes de la categoría como el Tenerife también están al acecho. Eso sí, no hay equipo que pueda competir con una romántica vuelta a casa.

Ofrenda a la Divina Pastora

Como ya es tradición, el Málaga CF visitó ayer a la Divina Pastora, aunque con una delegación reducida por motivos de la pandemia. Los capitanes del equipo -Lombán, Luis Muñoz, Escassi e Isma Casas- hicieron la ofrenda, acompañados de José María Muñoz, Paco Martín Aguilar, Abdullah Ben Barek, Manolo Gaspar, José Alberto López y Pedro García

Lombán comentó que él no es muy de pedir, «pero he pedido que mejore la situación de salud para todo el mundo. Es una buena noticia que el lunes no veamos ya las caras con el público en La Rosaleda. Hay jugadores que ya estuvieron y que tienen muchas ganas de jugar con público. Espero que vengan el mayor número de jugadores posibles y que todos ayuden al equipo».