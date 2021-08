Desvelado ya el misterio y hecha oficial la incorporación de Antoñín en el Málaga CF, la dirección deportiva encabezada por Manolo Gaspar continúa perfilando los últimos retoques de la plantilla blanquiazul a falta de tan solo 11 días para el cierre definitivo del mercado estival de fichajes.

En cuanto al regreso de Antoñín Cortes, en el vídeo de su fichaje publicado en el día de ayer por el club reveló que llevará el dorsal 19 en la equipación de esta campaña. Es el noveno fichaje de este verano y llega cedido sin opción a prorrogar su vuelta a casa.

Su presencia en el equipo da a José Alberto López un plus de olfato goleador, velocidad y verticalidad, pero el atacante de La Academia no será la última incorporación al Málaga CF de este periodo de fichajes.

En estos momentos, el equipo de La Cueva trabaja sin descanso y casi a contrarreloj para que en los próximos días otro delantero y un lateral se sumen a la causa malaguista.

Son varios los nombres que han salido a la luz para finiquitar el plantel de José Alberto. Uno de ellos, adelantado por La Opinión esta misma semana, es el de Salomón Rondón, un viejo conocido para el público de La Rosaleda. Que el jugador venezolano de 31 años vuelva a vestir la elástica blanquiazul no se antoja una operación sencilla, hasta diciembre de 2022 es jugador del Dalian Pro de la Superliga China entrenado por José González. Aunque dejó de formar parte del conjunto de Martiricos en 2013, Rondón siempre ha dejado buenos recuerdos y ha tenido buenas palabras para el Málaga CF. En las dos temporadas que estuvo jugó 72 partidos, marcó 27 goles y ofreció 10 asistencias.

Mientras llega ese último integrante para el ataque malaguista, José Alberto López puede seguir tirando de los miembros de La Academia como el canterano Kevin Villodres que tan buenos minutos plasmó en el choque inicial ante el Mirandés o Roberto, aunque este último sufre una artritis postraumática en el pie derecho que le está obligando a entrenar al margen del grupo.

Pero la delantera no es la única parcela que en Martiricos dan todavía por incompleta. Además del «9» que siguen buscando para José Alberto, la dirección deportiva trabaja en el fichaje de otro lateral. El contacto entre La Cueva y el míster asturiano es notable ya que el radar blanquiazul ha vuelto a poner el foco en otro ex integrante del Mirandés, equipo del que procede el actual técnico del Málaga CF. Según Radio Marca Málaga, Víctor Gómez sería el elegido. El lateral derecho propiedad del Espanyol estuvo cedido el curso pasado en el equipo de Miranda de Ebro, es del agrado del míster y a día de hoy no tiene espacio en el conjunto perico. Pero Manolo Gaspar y José Alberto no son los únicos interesados en Gómez y tendrán que pelear con el Girona, equipo de la misma categoría que también ha mostrado su intención de incorporar al jugador de Olesa de Montserrat.

Si se llegase a producir este fichaje, el club costasoleño tendría un ‘overbooking’ en el exterior de la línea defensiva. En estos momentos cuenta con Ismael Casas, Ale Benítez, Alexander González y un Iván Calero en vías de recuperación. Con todos estos jugadores disponibles no habría que descartar una salida y la que más concuerda es la de Alexander González. El internacional con la vinotino llegó para suplir la baja de Calero y renovó automáticamente pero de llegar alguna oferta interesante, sería el primer damnificado y dejaría la disciplina blanquiazul.

Con todos los nuevos fichajes, salvo el recién llegado Antoñín, ya inscritos en LaLiga, la directiva malacitana afronta el cierre del mercado con la necesidad imperiosa de reforzar una delantera a la que le falta gol y la última línea de campo. Eso sí, el club goza de una tranquilidad muy diferente a la vivida en los últimos días de agosto de años anteriores.