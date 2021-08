Roberto ha sido uno de los futbolistas que ha entrado al campo desde el banquillo y ha revolucionado el partido. No solo ha tenido una gran incidencia en el juego en los minutos que ha disputado, sino que ha logrado marcar el tanto decisivo que le ha dado el punto al Málaga tras remontar un encuentro en el que el Ibiza se había puesto por delante con dos tantos a favor y que los de Martiricos han igualado con los goles de Luis Muñoz y Roberto.

El joven canterano ha mostrado su satisfacción tras conseguir el tanto del empate: “Es una alegría inmensa marcar tu primer gol con tu equipo en Segunda División. Sabíamos que teníamos que remontar y que teníamos que darle un plus al partido. El entrenador me ha dado toda la confianza y me ha dicho que la iba a tener y si la tenía iba a ir dentro y así ha sido”.

Roberto acabó con el tobillo dolorido tras el partido ante el Mirandés en La Rosaleda y solo ha podido entrenar durante esta semana en dos ocasiones. De ahí, que su presencia en la convocatoria haya sido dudosa hasta el final. “He intentado engancharme a la convocatoria para intentar ayudar al equipo y ha salido muy bien”, ha expresado uno de los canteranos que ha tenido gran incidencia en el partido, de acuerdo con las palabras de José Alberto López en la rueda de prensa tras el encuentro y que ha compartido el goleador: “La cantera del Málaga CF es una de las más fuertes de España. El año pasado se vio en nuestro equipo en juveniles que quedamos entre los cuatro mejores de España”.

La entrada de los nuevos jugadores ha sido complicada, ya que los sustitutos iban a entrar con un resultado con el que finalmente accedieron: “Hemos tenido que tirar de genio porque íbamos a entrar sabiendo que con el 1-0 podíamos remontar y llegar a la victoria, y justo antes de entrar han metido el segundo y se puso más difícil. Estábamos intentando conseguir aunque sea 1 punto y podíamos haber ganado, pero no ha sido así. Hemos salvado el punto y veremos el siguiente partido en La Rosaleda”.

El próximo encuentro tendrá lugar el viernes ante el Alcorcón y con el empuje del público. Será la oportunidad para que el equipo consiga la primera victoria de la temporada: “Nosotros vamos a intentar darle la alegría de los 3 puntos a la afición porque se lo merecen, siempre están con nosotros y vamos a intentar darles los puntos en casa”, ha asegurado Roberto, protagonista del partido tras anotar un gol en el minuto 87 que le daba el empate al Málaga.