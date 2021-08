El Málaga CF, solo unas horas después del "no fichaje" de Ontiveros y pendiente de cerrar su delantera en estos últimos días del mercado estival, recibe esta noche de viernes (22 horas) la visita del Alcorcón, antepenúltimo en la tabla y todavía "virgen" de puntos tras sendas derrotas ante la SD Ponferradina (1-0) y Fuenlabrada (0-2) en las primeras jornadas ligueras

Los malagueños, decimoterceros con 2 puntos, que empataron en casa con el Mirandés (0-0) y el pasado fin de semana en Ibiza (2-2), buscarán sumar su primera victoria, lo que les colocaría en la zona alta de la tabla de LaLiga SmartBank.

La Rosaleda volverá a empujar con su aliento a un equipo al que le faltó gol la primera jornada y al que le faltó fútbol la primera hora de partido del día de Ibiza. El equipo de José Alberto López ha mostrado mucha irregularidad en estos primeros 180 minutos de la temporada y es de esperar que vaya, poco a poco, encontrando el necesario patrón de juego que necesita para empezar a crecer en la categoría.

Cuidado con este Alcorcón, al que la clasificación no le hace mucha justicia. Visita La Rosaleda un rival al que también le urge iniciar el despegue y que tiene mucho más fútbol de lo que se ha visto hasta ahora. Tampoco hay que olvidar el repaso que los madrileños le dieron al mismo Málaga en el amistoso de pretemporada jugado en Marbella hace algunas semanas (0-3). No obstante, en ese encuentro de preparación el técnico malaguista, José Alberto López, alineó a muchos jugadores de la cantera ante un conjunto alfarero que se percibió que estaba mucho más rodado. Eso puede explicar el resultado final, pero es un aviso en toda regla de que no será una noche de viernes de coser y cantar.

Ante los madrileños podría debutar como titular el último refuerzo hasta ahora del Málaga, el lateral derecho Víctor Gómez, cedido por el Espanyol. También debutará ante su gente el delantero malagueño Antonio Cortés 'Antoñín', que ha vuelto a préstamo desde el Granada y que ya jugó sus primeros minutos el domingo en Ibiza, pero todavía está por estrenarse en Martiricos.

En el caso del Alcorcón persigue una victoria para adquirir confianza y evitar los fantasmas de un comienzo tumultuoso como el que tuvo la pasada campaña, donde arrastró ese lastre hasta el final, pese a terminar salvando la categoría.

Será novedad en el equipo inicial de Anquela el zaguero Laure, una vez que ha cumplido sanción tras ser expulsado contra la Ponferradina. En cambio se lo perderá por lesión Juanma Bravo.

En lo que respecta a los precedentes oficiales ente ambos conjuntos, seis son los que se han visto hasta la fecha. Y el balance está muy inclinado hacia los costasoleños, que ganaron cinco de ellos y solo perdieron uno.

Alineaciones probables:

Málaga CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Javi Jiménez; Paulino, Luis Muñoz, Escassi, Kevin; Antoñín y Brandon Thomas.

Alcorcón: Dani Jiménez; Laure, Carlos Hernández, David Fernández, Bellvís; Aguilera, Hugo Fraile, Moyano; Juan Hernández, Xisco y Arribas.

Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández (Comité Vasco).

Estadio: La Rosaleda