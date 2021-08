El mejor del partido...

Escassi (8) - Oh, capitán. No siempre luce el brazalete, pero es el alma del equipo. Su trabajo suele ser invisible, hasta que firma un golazo. No estará en el próximo partido.

Dani Barrio (7) - Preciso. Si bien es cierto que el Alcorcón no le dio mucho quehacer, el poco trabajo que tuvo lo solventó a las mil maravillas y con enorme seguridad.

Víctor Gómez (7) - Debutante. Inmejorable primer partido del joven lateral. Gran contribución en defensa, pero con profundidad y verticalidad para ayudar también en ataque.

Peybernes (7) - Carácter. Experiencia y carácter, justo lo que necesita el equipo para pelear en la categoría. El francés incluso marcó un gol, anulado por fuera de juego.

Juande (7) - Inteligente. El canterano supo leer las jugadas de los rivales y los frenó con aparente facilidad. Poco a poco se reencuentra con su mejor versión.

Cufré (6) - Titular. José Alberto confió en él de inicio. El argentino empieza a soltarse y a dejar detalles de calidad, aunque le sigue faltando un ápice de adaptación.

Luis Muñoz (7) - Líder. Junto a Escassi forma un tándem ideal en el centro del campo blanquiazul. Dirige, se asocia, asiste e incluso tuvo en sus botas el 2-0.

Paulino (7) - Crecido. Apunta maneras. Sus aportaciones en el terreno de juego van creciendo con el pasar de las jornadas. Protagonizó varias acciones de claro peligro.

Kevin (8) - Diamante. El canterano tiene talento y trabaja duro para sacarlo a relucir. Mandó al larguero el posible 2-0 que todos vimos dentro. Se ha ganado a la afición de Martiricos.

Antoñín (6) - En casa. Sigue poco a poco ganando tono y adaptándose a sus compañeros. Buscó en todo momento hacer daño al rival. Fue ovacionado en la sustitución.

Brandon (7) - Luchador. Solo le faltó el gol para firmar un partido perfecto, pero que llegue es solo cuestión de tiempo. Omnipresente en cada acción en campo contrario.

Desde el banquillo...

ROBERTO (7): Siempre que está en el terreno de juego, aporta algo. Su calidad es indiscutible,Le dio una gran asistencia a Luis Muñoz,

GENARO RODRÍGUEZ (6): Salió para hacer de nexo de unión y contuvo el centro del campo en los minutos finales.

JAIRO SAMPERIO (S.C): Sin tiempo para valoración.