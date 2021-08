En el mundo del fútbol, el 31 de agosto es sinónimo de ajetreo, llamadas, mensajes y fax hasta, al menos, la medianoche. Pero en el Málaga CF vaticinaron una jornada tranquila aunque, como advirtió el propio Manolo Gaspar, «con las orejas tiesas» hasta el último instante.

El máximo responsable de La Cueva blanquiazul se mostró tranquilo y aseguró a media mañana que tenía «los deberes hechos». A sus ojos, la plantilla que este año tiene José Alberto López a su disposición está bastante compensada y como comentó hace unos días, solo llegaría alguien si realmente aportaba algo diferente a lo ya existente.

Dicho y hecho, en torno a las 20:30 de la tarde de ayer el club comunicó que daba por cerradas las incorporaciones en este mercado estival de fichajes. Así, el pasado sábado Sekou Gassama se convirtió en el último refuerzo para el conjunto costasoleño.

En total han sido once los fichajes que ha realizado el club boquerón desde que comenzase esta ventana de fichajes: Javi Jiménez, Jozabed, Paulino de la Fuente, Brandon Thomas, Dani Martín, Mathieu Peybernes, Braian Cufré, Genaro Rodríguez, Antoñín Cortés, Víctor Gómez y por último el ya mencionado delantero hispanosenegalés.

Para única «incorporación» del club malacitano en el ‘Día D’, Manolo Gaspar no tuvo que salir de casa. Poco después de dar las altas por cerradas, el club anunció la renovación de un joven de la casa: Juande Rivas. El cordobés, criado en La Academia, prolonga su estancia en Martiricos hasta junio de 2024. Llegó con 13 años, se curtió en las categorías inferiores, debutó con el primer equipo en enero de 2020 y no se volvió a bajar del barco hasta convertirse en profesional.

Por segundo verano consecutivo, el equipo del Área Deportiva ha tenido que lidiar con serias limitaciones económicas, aunque en este 2021 ya han sido menos asfixiantes que el verano pasado.

Sobre el papel y según lo visto en los tres primeros partidos de competición oficial ante Mirandés, Ibiza y Alcorcón el Málaga de José Alberto se define por ser un equipo con hambre, con jugadores experimentados y jóvenes con gran proyección. No hay objetivos específicos marcados, pero sí un grupo firme e ilusionado con hacer una buena campaña en la categoría de plata. El día a día determinará las aspiraciones de la entidad malacitana

Fin de fiesta sin salidas

El mercado del Málaga CF terminó de la mejor manera posible. Además de la renovación de Juande, de vital importancia a corto y largo plazo, la dirección deportiva blanquiazul no tuvo que lamentar ninguna salida de última hora, in extremis y que dejase a los miembros de La Cueva con un margen de maniobra limitado. Eran dos los jugadores que tenían cartel, y quién sabe si ofertas firmes, para abandonar Martiricos , dos canteranos que se han convertido en piezas fijas del once blanquiazul con los últimos entrenadores que han pasado por La Rosaleda. Por suerte para José Alberto -y para todo el malaguismo- ni Luis Muñoz ni Juande Rivas abandonan el equipo.

La ventana de fichajes de verano se cerró a las 00:00 sin fisuras ni sobresaltos más allá del amargor del ‘Caso Ontiveros’, un tema del que Manolo Gaspar prefirió no hablar ayer pero que seguramente explicará en los próximos días.

Finalmente, Isma Casas también se queda a la espera de ver cómo encaja en los planes de José Alberto López.

Ahora sí, fin a los rumores y las negociaciones. El Málaga ya tiene a los guerreros con los que salir al terreno de juego esta temporada para soñar con algo grande.