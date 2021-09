El estadio de los Juegos Mediterráneos y la UD Almería de Rubi examinan esta noche (21 horas) a un Málaga CF feliz por sus resultados de este inicio liguero, feliz por cómo ha sido el desenlace del mercado de verano y feliz también por vivir al fin sin las estrecheces de hace ahora 12 meses, cuando hacer una alineación era un ejercicio matemático de máximo riesgo para cumplir con las exigencias de LaLiga. Todo eso es historia... ¡por fin!

El nuevo Málaga CF de José Alberto López, el definitivo (al menos hasta que se abra el mercado invernal), el que tiene a Sekou Gassama y no a Benkhemassa, se presenta en Almería con mucho que ganar y poco que perder. Los rojiblancos, por mucho que vengan de una derrota fea en su visita al Amorebieta del pasado fin de semana, son uno de los equipos que aparecen en todas las quinielas como aspirantes a subir a Primera sin siquiera pasar por el play off.

Y es que el Almería es un equipo muy equilibrado, con dos jugadores por posición, con regate, con rapidez, con jóvenes descarados, con veteranos que saben de qué va esto, con gol... O sea, un equipazo. Por eso todo lo que sea sumar hoy será un gran resultado para este Málaga que no ha perdido en las tres primeras jornadas y que tiene por definir su techo este curso en el que al menos hay licencia para soñar con algo más que malvivir en la zona media-baja de la clasificación.

Los de José Alberto jugaron un buen partido hace una semana ante el Alcorcón. El equipo parece que va a más cada partido y eso es lo que le ha llevado a sumar ya 5 puntos en tres jornadas (dos empates y una victoria) y a viajar a Almería este sábado sin ninguna exigencia nada más que la de intentar ser competitivo y buscar sus opciones para dar la sorpresa.

José Alberto hará cambios en su once. Es baja segura Escassi, sancionado por su expulsión ante el Alcorcón. La baja del malagueño en la parcela ancha es especialmente dolorosa si pensamos que el Almería está llamado a ser el que lleve el peso del partido y la labor de contención en el centro del campo será vital para que el Málaga intente la sorpresa. Es probable que el equipo no cambie su dibujo a pesar de la baja del ex del Numancia y busque ese equilibrio tan necesario con Genaro, uno de los recién llegados este verano.

Aunque el nombre propio del día en clave malaguista, no obstante, es Sekou Gassama. La «pantera» llegó horas antes del cierre del mercado estival y en su potencia física y en su habilidad cara al gol se centran ahora buena parte de las aspiraciones ofensivas del equipo, al menos mientras sea baja Chavarría.

El hispanosenegalés lo normal es que esté en el once titular de los Juegos Mediterráneos, un estadio, por cierto, que fue su casa durante varios años. Jugó en el filial del club rojiblanco y después en el primer equipo de la ciudad del indalo.

Tiene pinta de que estamos ante 90 minutos de buen fútbol y de emoción. El Málaga CF, sin complejos, busca seguir esta noche creciendo en LaLiga.