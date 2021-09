José Alberto López dio su versión de lo ocurrido durante los 90 minutos en los Juegos Mediterráneos. No se mostró enfadado con la derrota, aunque sí lamentó los 7 minutos de "desconexión" en los que la UD Almería metió sus dos goles, cuando ya estaba en inferioridad numérica.

"Creo que 7 minutos de desconexion desde la expulsión hasta el segundo gol son los que nos costaron el partido. Nos relajamos con su expulsión. Los dos goles son más demérito nuestro que acierto del Almería. Salvo esos 7 minutos hicimos un buen partido. El equipo lo intentó todo. Su mejor jugador fue Fernando, su portero. Con eso poco más se puede añadir. No puedo reprochar nada al equipo. Sin esos 7 minutos, creo que podríamos tener incluso opciones de haber ganado. Necesitamos estar los 90 minutos conectados contra cualquier rival. Los rivales tienen muchísima calidad. Tenenos que sacar ese aprendizaje. En cualquier momento se te va un partido. Esta categoría es muy igualada y es complicado ganar".

Preguntado por el cambio en el descanso del canterano Kevin, José Alberto explicó su salida del partido. "Kevin estuvo muy bien los primeros 45 minutos, pero pudo recibir la segunda amarilla al final de la primera parte. Por eso no quisimos correr ese riesgo sabiendo que tenemos jugadores que pueden hacer daño. Interpretamos que era lo mejor, dijo.

También desveló que el recién llegado Sekou Gassama no jugó opor terner problemas físicos. "Sekou ha tenido unas molestias, ya venía con ellas, en el calentamiento probó un poquito más fuerte y nos ha dicho que no podía. Está claro que si no, habría jugado hoy", aseguró.

Respecto a la falta de puntería, José Alberto López no solo no está preocupado sino que está orgulloso de cómo lo está haciendo su equipo."Tiene mucho mérito lo que estamos haciendo en ataque, estamos haciendo oportunidades y nos falta esa pizca de suerte para materializar las ocasiones. Habrá partido con menos ocasiones que lograremos gol y otras veces generando, no. Es el fútbol. Tenemos que ser más eficaces de cara a la portería. No vale de nada llegar 16 veces y no meter goles. Somos de los equipos de Segunda que más remata a portería contraria. Es verdad que rematamos mucho, eso es porque generamos y eso es importante. Tenemos muchas cosas que ajustar", finalizó.