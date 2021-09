El delantero del Málaga CF Sekou Gassama sufre una lesión en el aductor mediano de la pierna izquierda y será baja para el partido del domingo ante el Girona, anunció este martes el club malagueño.

Sekou, último fichaje del club malagueño en este primer plazo de contrataciones, llegó cedido del Valladolid, y durante el calentamiento del partido de la pasada jornada contra el Almería (2-0) sufrió unas molestias en su pierna izquierda.

El jugador no fue titular contra el conjunto almeriense y cuando saltó a calentar junto a otros compañeros y el preparador físico, sintió un dolor en el aductor, lo que hizo que no fuera alineado cuando el equipo malaguista perdía por 2-0 en la segunda parte. Al persistir los problemas, el delantero de Granollers no podrá participar tampoco en el encuentro que cierra la jornada del domingo en LaLiga SmartBank ante el Girona.

Por otra parte, el Málaga CF regresó esta mañana al trabajo con la ausencia, además, del defensa venezolano Alexander González, que se encuentra concentrado con su selección para la disputa de varios partidos internacionales.