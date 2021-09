El templo de los malaguistas está de cumpleaños. El estadio que reina en Martiricos, La Rosaleda, cumple el próximo martes 80 años de historia. Ocho décadas en las que los seguidores blanquiazules han gritado goles, celebrado ascensos, llorado algún descenso y vibrado con las noches mágicas de Champions League.

Para la ocasión, el club ha preparado una fiesta a las 20:30 horas a la que están invitados los miembros de Fiel Malaguista. Esta vez el aforo del recinto se reducirá al 25% de su capacidad, así que desde la entidad han pedido que aquellos asistentes lo confirmen. "Si quieres venir y has recibido ya la invitación al cumpleaños, descárgate la entrada y confirma tu asistencia. Si no puedes acudir, con responsabilidad, no hace falta que la descargues para permitir que otro Fiel Malaguista ocupe tu sitio", destacan desde los canales oficiales.

Unas plazas limitadas para un evento irrepetible con la 'abuela' de todos los seguidores boquerones, tal y como ha explicado el humorista malagueño Tomás García en el vídeo de presentación de esta destacable efeméride.