La explosión de Kevin (Málaga, 2001) es una de las grandes noticias en clave blanquiazul de este inicio de temporada. El jugador de La Academia, aún con ficha del filial, está siendo uno de los hombres más destacados en este arranque de curso. José Alberto le dio la oportunidad de salir de inicio desde la primera jornada y el joven futbolista ha respondido, y con creces. Y precisamente, estos minutos jugados hasta ahora le han permitido renovar de forma automática hasta 2025, pasando a tener dorsal profesional a partir de la próxima campaña.

El club de Martiricos consigue atar así a una de las perlas de La Academia, que además verá subida su cláusula de rescisión con este nuevo contrato. La dirección deportiva blinda así a una de sus estrellas en crecimiento y aleja a corto plazo a los pretendientes que ya le siguen de cerca, tras sus actuaciones en estas cinco primeras jornadas de LaLiga SmartBank.

«El Málaga CF se asegura para las próximas temporadas a un futbolista genial y ambicioso, de la casa y con el hambre de triunfar en el equipo de su tierra. ¡Felicidades por tu nuevo contrato, Kevin!», reza el escrito en el que el club ha anunciado la renovación automática del canterano de La Academia.

Titular indiscutible

José Alberto sorprendió a todos apostando por él como titular en el debut liguero ante el Mirandés y desde entonces no ha salido del once. En su primer encuentro oficial con el primer equipo deslumbró y ese globo no se ha pinchado a lo largo de las semanas, ni mucho menos. Kevin ha sido uno de los más destacados en todos los encuentros del curso, dando buena muestra de su calidad y de la capacidad de sacrificio que tiene para ayudar por banda en defensa. Su desborda y descaro para enfrentar rivales es su seña de identidad, y en cada partido ha dejado algún que otro detalle que ha levantado de sus asientos a los seguidores blanquiazules, a los que agradeció el apoyo para sumar un nuevo e importante triunfo ante el Girona. «Qué bonito es sentir el aliento de la afición en nuestro templo ¡Muchas gracias a todo por el apoyo! Orgulloso de este equipo, seguimos trabajando. +3», dijo en su perfil oficial de Instagram en una publicación que acompañó con una foto de los blanquiazules celebrando el primer gol de Paulino ante el cuadro catalán este domingo.

Blindaje al canterano

Además de garantizarse un contrato en el primer equipo blanquiazul hasta 2025, Kevin Medina verá elevado sus emolumentos, lo que conllevará una subida de su cláusula de rescisión desde los 5 hasta los 8 millones de euros, según apuntó Cope Málaga. Esa será la cifra que deberá abonar cualquier club que desee hacerse con sus servicios si el Málaga se niega a negociar una cantidad inferior. Además, esta cláusula de rescisión subirá aún más en caso de que los blanquiazules consigan el ascenso a LaLiga Santander.

La renovación de Kevin es otro paso más de la dirección deportiva para asegurar el futuro del club. Hace pocos días se cerró la ampliación de contrato de Juande y ahora se logra atar a una de las perlas de La Academia que ha demostrado en solo cinco jornadas que debe ser uno de los hombres importantes en el presente y futuro del equipo de Martiricos.