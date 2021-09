Paulino 5

Mal menor

Con una actuación coral que dejó mucho que desear, Paulino quiso aumentar su racha. No lo logró, pero generó peligro.

Dani Martín 3

Goleado

Aunque despejó algún que otro balón que parecía ya dentro, pudo hacer más en los primeros goles que recibió. Le faltó solidez y seguridad.

Víctor Gómez 3

Desaparecido

Solo apareció en los minutos finales cuando la Ponferradina levantó el pie del acelerador. Mal colocado, lejos de lo mostrado en partidos anteriores.

Peybernes 3

Desbordado

Frenar a Yuri no es tarea fácil y el francés no la superó. No fue el muro infranqueable que había sido en encuentros previos.

Juande 2

Señalado

Su falta de atención quedó patente con la mano infantil que cometió en el área y que supuso el 3-0. Como el resto del equipo, muy impreciso.

Cufré 4

Ausente

Apenas olió el balón en la primera mitad por la gran presión de los bercianos. Intentó sacar el balón y se asoció con Brandon o Paulino sin éxito.

Escassi 3

Irreconocible

Partido para olvidar del capitán blanquiazul. Ni contuvo en defensa ni ayudó en ataque. Una de sus peores actuaciones desde que llegó.

Jozabed 3

Estático

Ocupó el lugar de Luis Muñoz en la medular con más sombras que luces. Tampoco vio el balón en la primera mitad y acabó sustituido.

Kevin 4

Perdido

Sin la chispa que le caracteriza. Nula presencia, pero la primera acción de cara a la portería rival fue suya. Al banquillo en el descanso.

Brandon 3

Desquiciado

Intentó sacar petróleo de un pozo seco. Buscaba el balón, a sus compañeros, pero le sigue faltando puntería e inteligencia cuando llega al área rival.

Roberto 3

Superado

Los defensas de la Ponfe lograron anular al canterano. No generó ocasiones de peligro, acabó desbordado y sustituido en el descanso.

Desde el banquillo

RAMÓN (5): De lo mejor del equipo con posesiones inteligentes.

HAITAM (2): Salió tras el descanso y se llevó una roja.

ANTOÑÍN (4): Generó alguna ocasión de gol pero no pudo con el vendaval berciano.

IVÁN CALERO (SC): Vuelve a los terrenos de juego tras la lesión.