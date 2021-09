La abultada derrota sufrida en Ponferrada ha envuelto al Málaga CF en las primeras dudas de la temporada. El equipo blanquiazul había dejado buenas sensaciones, sobre todo en los encuentros disputados en La Rosaleda, pero ese sonado tropiezo por 4-0 ha puesto en el centro del foco a José Alberto. Pero, ¿qué dicen los números? Pues los resultados cosechados hasta ahora, tras las seis jornadas del campeonato, dejan al míster asturiano con mejor bagaje que Víctor Sánchez del Amo, pero por debajo de Sergio Pellicer y Juan Ramón López Muñiz.

Está claro que cada temporada es diferente y los objetivos del club han variado con el paso de los años en Segunda División, pero a la hora de comparar los arranques de curso se llega a la conclusión de que el inicio de José Alberto en el Málaga no ha sido malo, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo.

El conjunto blanquiazul ha comenzado la presente temporada con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Es decir, con 8 puntos de 18 posibles. En casa, han sumado siete de esos puntos tras empatar con el Mirandés (0-0) y ganar al Alcorcón (1-0) y el Girona (2-0), pero lejos de La Rosaleda las prestaciones han bajado notablemente, y ese batacazo en El Toralín ha provocado las primeras críticas importantes. Como visitante, los costasoleños solo han puntuado en Ibiza (2-2) y han caído en Almería (2-0) y en el mencionado encuentro en tierras bercianas (4-0).

Temporada 2018/19

Tras el descenso, el Málaga afrontó su primera temporada en este periplo en Segunda con una plantilla que estaba obligada a pelear por el ascenso. Y el inicio de temporada hizo soñar con ello, pero ya sabemos cómo terminó desarrollándose la temporada, con la destitución de Muñiz y la eliminación en el play off de ascenso ya con Víctor en el banquillo. Con el entrenador gijonés, el equipo blanquiazul firmó un comienzo de curso perfecto, con cinco victorias consecutivas, y fue ya en la jornada 6 cuando llegó el primer tropiezo en Las Palmas. En total, 15 puntos de 18 posibles, registro muy difícil de igualar.

Temporada 2019/20

Pese a no lograr el ascenso el curso anterior, Víctor se ganó el derecho a seguir en el banquillo. Ese verano fue uno de los más convulsos en los despachos de Martiricos y la plantilla quedó debilitada, hasta el punto de tener que arrancar la temporada con muchos canteranos en el once. En las seis primeras jornadas, el equipo de Sánchez del Amo logró solo 6 puntos de 18, tras ganar en Santander en la primera jornada, cosechar tres empates (Las Palmas, Mirandés y Rayo Vallecano) y sumar dos tropiezos (Girona y Almería). El Málaga no volvió a ganar hasta la 12ª jornada, en Riazor. El peor inicio de curso de estas cuatro temporadas en Segunda.

El comienzo de la campaña fue ilusionante, aunque las aspiraciones malaguistas acabaron diluyéndose. Con Sergio Pellicer al mando, el Málaga CF firmó un arranque con tres victorias (Castellón, Alcorcón y Zaragoza), un empate (Las Palmas) y dos derrotas (Tenerife y Rayo Vallecano). 10 de 18 puntos posibles. En la quinta jornada, en Vallecas, los blanquiazules sufrieron un correctivo similar al vivido el pasado domingo en Ponferrada (4-0), pero la reacción no se hizo esperar y sumaron después dos triunfos consecutivos, el de la sexta jornada frente al Zaragoza (1-2) y el de la séptima, en La Rosaleda frente al Sporting de Gijón, rival de este próximo domingo.

El Málaga CF buscará este domingo su primera victoria en El Molinón desde que los blanquiazules bajaron a Segunda en la temporada 2017-18. En las tres campañas que ya han completado en LaLiga SmartBank tras el descenso, los de Martiricos han cosechado un empate y dos derrotas.

En la campaña 2018-19, el Málaga CF de Juan Ramón López Muñiz sacó un empate del feudo gijonés, gracias a los tantos de Juanpi Añor y Koné. El triunfo se escapó al filo del descuento con el tanto de Carmona. Una temporada después, el equipo comandado por Sergio Pellicer cayó por 2-1 en la antepenúltima jornada de la Fase Regular. Keidi Bare recortó distancias en el descuento cuando el resultado era ya insalvable. Y el curso pasado, también con el castellonense en el banquillo, los blanquiazules volvieron a caer en El Molinón, esta vez por 1-0 con un solitario tanto de Djuka, delantero que volverán a tener delante este domingo (16.00 horas).

Echando aún más la vista hacia atrás, los números del Málaga en el feudo rojiblanco mejoran notablemente. En total, en encuentros en la categoría de plata, los blanquiazules suman dos victorias, dos empates y dos derrotas en sus seis visitas a El Molinón. En las temporadas 2006-07 y 2007-08 sumaron dos triunfos consecutivos por 1-3 y 0-1, respectivamente. Y mucho antes, en la 1998-99, el encuentro de los malagueños en Gijón se saldó con un empate 1-1.

Si añadimos los encuentros disputados en Primera División entre ambos equipos en El Molinón los números, para ser a domicilio, no dejan en mal lugar al equipo blanquiazul. Bajo la denominación de Málaga CF, ha visitado en total en 12 ocasiones el templo asturiano, con cuatro victorias costasoleñas, tres empates y cinco derrotas.