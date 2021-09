La tierra siempre tira mucho y prueba de ello es la vuelta de Antoñín al Málaga CF: si no tenía espacio en el Granada, quería a toda costa volver al conjunto de Martiricos y así ha sido. Pero en el caso David Lombán quizá ha pesado más el proyecto blanquiazul y el brazalete de capitán que volver a su Asturias natal.

En plena cuenta atrás para el encuentro liguero entre Málaga y Sporting que se disputará el próximo domingo (16:00 horas) en El Molinón, David Lombán fue ayer entrevistado por Cope Asturias. Además del análisis de cómo llegan ambos equipos para la próxima jornada, hizo un repaso por toda la delegación asturiana que está este año en el Málaga CF y reconoció el interés mostrado por los clubes de la comunidad en estos últimos tiempos.

El conjunto blanquiazul cuenta con hasta cinco asturianos entre jugadores y cuerpo técnico: los guardametas Dani Barrio y Dani Martín, el central Lombán, el míster José Alberto y su asistente, Pedro García. «Eso habla bien de la cantera para lo pequeño que es Asturias», destacaba Lombán, que dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del club ovetense.

En cuanto a los últimos mercados, el de Avilés reconoció que tuvo «alguna propuesta» tanto del Sporting como del Oviedo «pero era complicado por las diferencias, los momentos, nunca estuvimos cerca. Al final estuve varios años en LaLiga Santander y cuando sales al mercado pues pasa eso».

Lombán hizo un repaso por su carrera y destacó lo agradecido que está al Oviedo: «Se puede decir que soy del Oviedo, estuve seis años allí aunque con 16 me voy de Asturias. No me arrepiento de irme al Valencia, me llegó una oferta importante. Pienso que no estuve equivocado», concluyó el actual defensa y capitán del Málaga CF.