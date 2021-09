En su vuelta a casa, José Alberto salió derrotado y teniendo que afrontar casi todo el partido con un jugador menos en el terreno de juego. Al término del choque, el míster asturiano analizó la actuación de sus jugadores. «Gana el que marca un gol más. El partido está condicionado por esa expulsión en el minuto siete. No he tenido la oportunidad de volver a verlo, pero me parece rigurosa. Es una entrada lateral, mi jugador toca balón, no es necesaria asistencia al jugador del otro equipo. Creo que se necesita más para expulsar a un jugador», afirmó con rotundidad.

Pero pese a esa gran adversidad, no escondió el buen partido de los rivales: «Nos han sometido, eso está claro. El Sporting es el equipo con más ritmo de LaLiga SmartBank. Si a eso le añades el tener un jugador menos, te hace muy difícil llegar a las ocasiones para encimar». Y también remarcó lo bueno que plasmó su equipo en el terreno de juego: «Lo hemos controlado muy bien, el equipo lo ha interpretado bien, lo que nos ha faltado es tener algo más de balón. Es complicado después del desgaste. Hemos jugado 90 minutos, si contamos el descuento, con un jugador menos, en un estadio como El Molinón y ante un equipo que es el que más ritmo de circulación tiene de la categoría», incidió José Alberto.

Para él, el punto de inflexión fue el primer tanto del Sporting a inicios de la segunda mitad. «Les da serenidad, ha remontado el gol que tenía de desventaja y con mucho tiempo por delante». Y una vez más volvió a destacar la situación en la que tuvieron que desenvolverse los suyos. «El equipo ha hecho un encuentro extraordinario jugando con diez tantos minutos. Nos ha faltado salir más en ataque y tener más balón. Eso está claro, pero a nivel defensivo nos han exigido muchísimo».

El reto de esta jornada era demostrar que el equipo trabaja bien, concentrado y que lo de la semana pasado fue algo irrepetible. «Hoy hemos conseguido el mismo resultado que la semana pasada, pero completamente diferente en las formas», aseguró el entrenador. «El equipo lo ha dado todo, pero el acierto es lo que decide, la contundencia en las áreas y el Sporting es un equipo que las está dominando».

Es más, José Alberto cree que los suyos tenían dominado el partido a pesar de las múltiples complicaciones. «La realidad que teníamos desde el banquillo era la de tener controlado el partido. El Sporting estaba precipitado y teníamos el partido donde queríamos, pero llegó ese gol y cambió. El Sporting se templó y empezó a circular más, aparecieron espacios por el cansancio y nos han remontado», expresó minutos después del pitido final.

José Alberto López también hizo mención especial al atacante Sekou Gassama que, en el verde del Molinón, tuvo sus primeros minutos como jugador del Málaga CF desde que llegase a la disciplina de Martiricos. «Sekou ha tenido una jugada para el 2-2. Es un jugador que ha venido para ser importante para nosotros, para sumar competencia y para darnos unas características de delantero centro que no teníamos. Es una buena noticia que haya podido jugar. A ver si se va poniendo al ritmo de los demás y nos puede ayudar con goles», apuntó el entrenador.

Para finalizar la comparecencia, antes de partir de nuevo hacia tierras costasoleñas el entrenador volvió remarcar en lo satisfecho que le dejó el trabajo de los miembros del plantel blanquiazul: «El enfado es la derrota, a nadie le gusta perder. Sin embargo, hoy me voy satisfecho por el trabajo de los jugadores. Han interpretado bien el partido que tenían que hacer y eso es lo que puedo valorar», concluyó.

Una nueva lección aprendida y en la que seguir trabajando para que en el próximo partido, que será al fin en casa, los blanquiazules puedan puntuar.