BlueBay sigue mostrando su desacuerdo con la gestión del administrador José María Muñoz. La cadena hotelera dirigida por Jamal Satli Iglesias ha presentado alegaciones al último informe judicial elaborado por Muñoz en el que se explicaban las novedades económicas una vez que LaLiga y CVC acordaron una inyección de liquidez al fútbol profesional español que ha acabado repercutiendo en las arcas y la organización Málaga CF.

Además del aumento de capital para el último tramo del mercado de fichajes, la llegada de CVC hizo que el club de Martiricos optase por no recurrir a la línea de crédito que unos meses antes había ideado. Sobre este hecho, Blue Bay ha pedido a Muñoz que se informe más y con mayor claridad. Asimismo, desde la empresa han hecho referencia al patrocinio de las camisetas del curso 2013.

A continuación, pasamos a reproducir las partes del comunicado que trata estos temas y que ha sido adelantado por Radio Marca Málaga:

“Consideramos que el AJ, en los dos asuntos más importantes de la gestión económica de este período, realmente no ha informado; no cabe sino reservarnos nuestra opinión sobre ambos asuntos para el momento procesal oportuno una vez haya presentado sendos informes. No obstante, esperábamos que el AJ nos informe qué ha ocurrido desde mayo a septiembre para que lo que en principio preveía unas necesidades complementarias de 6.247.000 (desde 30 mayo hasta 15 setiembre), haya podido el club gestionarse en una aparente normalidad. Precisamente este proyectado problema de caja justificaba su propuesta de línea de crédito. Sería de agradecer que las previsiones sean más certeras en adelante".

“Con respecto a esta facilidad financiera del Fondo CVC y LaLiga. Esperamos un informe claro por parte del AJ respecto de los destinos posibles a los fondos etiquetados por el mecanismo. Da la impresión de que se pretende actuar de forma absolutamente ajena al accionariado del club. El cual debe participar de esta decisión tan crucial para la institución”, finalizan.

En cuanto al patrocinio de las equipaciones, Blue Bay apunta que “la reclamación nunca fue abordada/tratada con la demandada. En orden a disponer de una precisa información sobre este patrocinio, que sin duda hubiera podido evitar la acción judicial. Cuando menos llama la atención la inquietud permanente del AJ por este asunto y la forma en que se ha empeñado en manejarlo, a lo que hay que añadir que desde el club se ha “publicitado “de manera sesgada, causado un daño reputacional a la sociedad GRUPO BLUEBAY 2000 S.L.