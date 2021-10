La actualidad previa a la nueva jornada en el campeonato de Segunda División ha quedado relegada a un segundo puesto en Martiricos. La desafortunada lesión de Luis Muñoz ha hecho que se tambaleen los cimientos del proyecto de este curso y el míster blanquiazul es muy consciente de ello. José Alberto calificó este contratiempo como un "mazazo" que aún está asimilando. La pérdida es enorme, ya que Muñoz es capitán, piedra angular en el terreno de juego y emblema fuera de él.

El propio José Alberto López la trató como un "mazazo" en sala de prensa en su comparecencia previa al envite ante el Fuenlabrada, donde reconocía que aún estaba en "el proceso de asimilar lo que ha ocurrido" tras perder al que considera uno de los "baluarte" del equipo, capitán y sostén del centro del campo y estilo blanquiazul.

"La lesión grave nunca llega bien para nadie, lo peor es para el jugador que sufre los daños y ve paralizada su trayectoria. Para el equipo es una mala noticia, es uno de los mejores jugadores del equipo, por su liderazgo y su forma de jugar. En nuestro trabajo está buscar soluciones y las mejores para la plantilla. Está claro que no es una buena noticia. Él está fastidiado, hundido, pero hoy ya estaba como es él. Fuerte, con ganas de operarse, de empezar la cuenta atrás y ayudar al equipo", analizó el preparador.

Esto puede obligar a José Alberto a hacer cambios táctico después de haber repetido durante todos estos primeros partidos el 4-4-2. "No nos aferramos a ningún sistema. Los sistemas lo hacen bueno los jugadores es un dicho muy común. Tenemos que buscar la solución y las estructuras para que los jugadores se sientan cómodos. Creo que tenemos jugadores para jugar 4-4-2 o cualquier otro sistema. Después del entrenamiento ya decidiré cuál es el mejor once del partido del Fuenlabrada. A nivel personal me afecta".

Lo bueno es que el míster reitera su confianza en el resto de jugadores de la plantilla: "Es un momento en el que puede haber dudas fuera, dentro ninguna. Tenemos una buena plantilla, buenos jugadores para sustituir a todo el mundo". Además, apuntó que "hay gente en el equipo que tiene que dar un paso adelante, se lo he pedido a los jugadores. Esto va a dar pie a que jugadores que no estaban siendo importantes tengan que dar un paso adelante y muestren el nivel que tienen".

Por último, destacó que para el partido del domingo ante el Fuenlabrada (16:00 horas) serán positivos. "Volvemos a nuestra casa, a nuestro estadio y ante nuestra afición, donde nos hemos sentido muy cómodos y tenemos que ser nosotros. Eso quiero para el domingo, con un partido que va a ser muy complicado, con un rival que solo ha perdido el primer partido y que ha empatado cuatro, lo que significa que compite bien y tienen cosas claras. Tenemos que dar nuestra mejor versión".