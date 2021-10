En la noche de este martes no ha rodado el balón por el césped de La Rosaleda durante 90 minutos, no ha habido árbitro ni tampoco 22 jugadores en el terreno de juego vestidos de corto, no se han marcado goles, pero no ha hecho falta para que los 3.700 aficionados que se dieron cita en el estadio de Martiricos se levantaran, cantaran y animaran al equipo blanquiazul, estaban casi tan contentos como si el conjunto de José Alberto acabase de certificar una contundente victoria en casa con las gradas repletas. La Rosaleda celebró su 80 aniversario.

El mítico ex jugador y actual miembro de la Fundación, Basti, y Ana María Romero fueron los maestros de ceremonias e Iván Peláez puso música al evento con su tema «Azul y Blanco».

Han sido muchos los recuerdos que todos los malaguistas han creado entre estos muros y había que hacer un repaso por cada uno de ellos, de manera detenida, sin olvidar los detalles que han hecho grande a La Rosaleda durante sus años de historia.

Tras la primera toma de contacto, llegó otro de los protagonistas de la noche: el humorista Tomás García, el mismo que invitó hace ya varias semanas a los malaguistas a este evento. García saltó al césped con una inolvidable camiseta blanquiazul, la de «Somos 20.000». El humorista agradeció el trabajo de directivos y miembros del club e incluso hizo un pequeño repaso de los hitos más destacados de la cultura malagueña al míster asturiano, que lleva todavía pocos meses en la capital de la Costa del Sol y entre tantos partidos y entrenamiento quizá no le ha dado tiempo aún a hacerse con su nueva cuidad.

En el discurso de Tomás García hubo de todo, incluso un elegante tirón de orejas al jeque Al-Thani. «Me acuerdo de Bernal, de Puche, de Fernando Sanz y... de ninguno más», contó entre risas sarcásticas.

Pero sin duda, uno de los mensajes más emotivos fue dirigido a Luis Muñoz, el capitán malaguista que en el día de hoy pasará por quirófano para empezar la recuperación de su lesión en el cruzado. «Este es tu equipo, tu escudo y tu alma», remarcó Tomás García.

Acto seguido llegó el momento institucional con los principales representantes políticos de Málaga y Andalucía. De la Torre, Arrabal y Salado tomaron la palabra, pero en el palco también estaba repleto de patrocinadores del equipo o miembros de la RFEF.

Para Francisco de la Torre, «la historia del deporte de Málaga sería distinta sin los 80 años ligados a este estadio».

Salado recordó su primer partido en La Rosaleda, cómo olvidar el 6-2 que los blanquiazules lograron firmar ante su público frente a un rival como el Real Madrid. Asimismo, recordó que del Málaga CF han salido «grandes figuras» y mencionó a Juanito, Fernando Hierro o Isco.

Arrabal hizo hincapié en que «este estadio es de Primera, esta ciudad es de Primera y la afición también, así que esto es es circunstancial. Cuando hablan de club sufridor, no saben lo que es vivir en el pellejo de un malaguista».

Después tomaron la palabra los pesos pesados del club, gente que además de haber marcado la historia en el pasado siguen trabajando día a día en las oficinas de Martiricos para que el club vuelva pronto al lugar que le corresponde. El director deportivo blanquiazul, Manolo Gaspar, se llevó una gran ovación de los aficionados presentes por el enorme esfuerzo que está realizando desde que está al frente de La Cueva.

Francisco Martín Aguilar, muy emocionado, destacó «lo guapa que está La Rosaleda con público», una estampa que poco a poco volverá a verse cada fin de semana debido a la relajación de las medidas sanitarias.

Como el ‘genio malaguista’ en el que se ha convertido, a Gaspar le dieron una lámpara y le dijeron que pidiese un deseo: «Lo único que necesitamos es un club transparente, estable y en el que se hagan las cosas con seriedad. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Eso no es lo único que pido, también que a nuestro capitán le vaya muy bien».

Han sido muchas las personas que a lo largo de la historia del club, y del propio estadio de Martiricos, han dado el callo para que el Málaga CF sea el club en el que se ha convertido, reconocido en todos lados, que ha marcado una época e incluso se ha paseado por los grandes estadios del fútbol continental. En este Málaga hay sagas, familias enteras ligadas al escudo malacitano. Algunas son los Zambrana o los Pérez Frías, con Juan Carlos y Nacho. También Andrés Perales, un hombre al que acudían todos y cada uno de empleados y jugadores del club, ayudaba a todo el que se lo pidiera en Martiricos y en la actualidad sus hijos siguen trabajando en el club.

Como colofón a la velada, en la pantalla gigante desplegada en la grada del estadio se proyectó un emocionante vídeo narrado por los ilustres malagueños malaguistas, Javier Ojeda y Cristina, la Nieta del Dulcero. En él aparecieron grandes nombres del club desde el CD Málaga hasta el Málaga CF, jugadores, históricos como Martínez, Rufete, Sandro, Dely Valdés. Hubo un apartado especial para todos aquellos que vivieron la época dorada del Málaga en Champions League, ahí aparecieron Weligton, Manuel Pellegrini o Julio Baptista, incluso llegó a sonar una vez más el himno de la Champions con la imagen de los instantes previos al último encuentro que jugó el club en aquella competición y en casa frente al Dortmund. También otros nombres como Salva Ballesta o Camacho. Cada uno de su época, pero todos con la misma importancia porque forman parte de la historia del club blanquiazul.

La Rosaleda pese a haber cumplido 80 años como 80 soles, lució resplandeciente, azul, blanca y celeste, llena de jóvenes de la cantera que serán las estrellas del futuro y veteranos aficionados que no quisieron perderse el encuentro.