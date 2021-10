El subidón de la última victoria en casa debe servir para que, finalmente, el Málaga CF rompa los malos números que está cosechando esta temporada cuando juega de visitante. Esta jornada no lo tendrá fácil en el Estadio José Zorrilla ante el recién descendido Real Valladolid, por mucho que los blanquivioletas lleguen en horas bajas.

Cuatro han sido los encuentros que por ahora ha jugado el conjunto de José Alberto fuera de casa y en ninguno de ellos ha logrado traer los tres puntos a la capital de la Costa del Sol. Lo peor es que, de no ser por aquel gol del canterano Roberto a falta de tres minutos para el pitido final en Ibiza, el Málaga tendría que hablar de cuatro derrotas en sus salidas fuera de La Rosaleda. Ante el recién ascendido Ibiza logró un empate in extremis, pero ante Almería, Ponferradina y Sporting cosechó tres derrotas que mermaron la moral de los blanquiazules.

Pese a las complicaciones a las que se está enfrentando el conjunto malacitano en estos últimos días, el equipo está mentalizado en darle la vuelta a esta tendencia en tierras vallisoletanas. «El vestuario tiene ganas de dar un golpe en la mesa, con el pensamiento puesto en Zorrilla y en sacar los tres puntos» aseguraba ayer el lateral Javi Jiménez durante una comparecencia ante la prensa en el estadio de Martiricos.

Además de la alegría por el buen resultado del pasado domingo ante el público malaguista, Jiménez aseguró que el equipo sigue una línea de autocrítica y que a lo largo de esta semana han tenido tiempo para «corregir cosas a pesar de la victoria». El jugador definió al Real Valladolid como «un gran equipo, recién descendido y con una plantilla increíble. Vamos a salir a por la victoria y a mostrar la mejor cara independientemente del rival».

Sea como fuere, José Alberto tendrá este fin de semana varios problemas añadidos a la hora de confeccionar la convocatoria y el posterior once titular. Ya sea por lesiones, sanciones u otros motivos, está siendo complicado que el entrenador asturiano tenga disponibles a todos los miembros del primer equipo y parte de los canteranos.

Como ya es sabido, Luis Muñoz no podrá aportar sus importantes granitos de arena en la medular, esta jornada tampoco podrá estar otra pieza importante en la fase defensiva como Víctor Gómez, convocado por Luis de la Fuente con la sub-21. Hacía tiempo que el «Virus FIFA» no afectaba a los blanquiazules, hay que remontarse a cuando Munir era el guardameta del equipo y lo llamaba la selección de Marruecos. La otra baja sensible en ataque, posición bastante delicada y con pocos efectivos desde que arrancase este curso, es la de Sekou Gassama. Propiedad del club vallisoletano, en su acuerdo de cesión iba incluida la conocida como «cláusula del miedo» que impide que juegue contra su club. La elección final de jugadores para saltar al terreno de juego dependerá de si el míster cambia o no de sistema táctico.

Últimos retoques

En la sesión de ayer, el técnico asturiano pudo contar con todos los jugadores profesionales, excepto Luis Muñoz, Hicham que se quedó en el gimnasio siguiendo con su tratamiento de recuperación y Víctor Gómez, citado con «La Rojita». Los canteranos Moussa Diarra y David Larrubia, se integraron con el plantel por segundo día consecutivo junto a l resto de filiales habituales como Santos, Kevin, Roberto e Ismael Gutiérrez.

Este fin de semana, el Málaga CF abrirá la jornada en Segunda División en su visita a Zorrilla mañana viernes (21:00 horas). Esta misma mañana, el equipo realizará su última sesión de entrenamiento matinal (10:30 horas) en las instalaciones de Martiricos.

Poco después, José Alberto dará la rueda de prensa previa al choque y a mediodía la expedición blanquiazul partirá hacia Valladolid.