"Nos quedamos sin dos puntos". José Alberto no pudo ser más claro a la hora de expresar el sentimiento blanquiazul tras ver como Gálvez Rascón y su compañero desde la sala VAR invalidaban el tanto de Genaro que hubiera dado el triunfo al equipo de Martiricos. "He estado hablando con los árbitros. Ellos no han visto la jugada, pero yo sí la he visto. Hace poco, España perdió un campeonato por una jugada similar. Los árbitros han hecho un trabajo magnífico, y su trabajo se ve empañado por una decisión equivocada que viene desde Madrid", explicó el técnico.

El míster blanquiazul, más allá de la polémica, quiso poner en valor el partido de sus jugadores, que hicieron méritos suficientes para llevarse el encuentro y sumar la primera victoria a domicilio. "Fueron veinte minutos de acoso, donde el Huesca salió con una intensidad alta y le metió mucho ritmo a la circulación. Nos costó recuperar. A partir de ahí, el equipo ha estado muy bien. En la segunda parte el equipo ha hecho un partido merecedor de llevarnos la victoria", dijo José Alberto.

Al ser preguntado por los tardíos cambios en el once inicial, José Alberto argumentó que en la segunda parte su equipo “se estaba comiendo al Huesca”. “Los que estaban sobre el césped estaban haciendo un partido magnífico. Hemos estado más cerca de llevarnos los tres puntos que del empate. Estoy muy contento con el partido que se ha jugado”, aseveró.

Por último, José Alberto valoró el punto conseguido en una plaza complicada, y dejando la puerta a cero. “Nos falta conseguir seguridad fuera de casa, pero el equipo lo está intentando todo. Nos vamos con un punto y con la cuarta semana sumando. Además, con la portería a cero en un campo muy complicado contra un grandísimo equipo", concluyó.