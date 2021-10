El Málaga CF ha tenido una semana frenética con tres partidos y sus respectivas sesiones de entrenamiento para prepararlos y después de una breve sesión de activación tras el encuentro del sábado que se saldó con victoria se han ganado un par de jornadas de reposo.

Los jugadores que salieron de inicio en el choque ante el CD Lugo permanecieron ayer en el gimnasio, realizando labor física de descarga. Uno de los protagonistas, en clave negativa por una lesión, fue Sekou Gassama. El club informó tras el encuentro que padece una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda, así que queda pendiente de evolución y más pruebas médicas que se le realizarán mañana martes.

El resto de futbolistas que no formaron parte del once inicial se emplearon a las órdenes del técnico a las 10:30 horas en el Anexo. Los filiales Santos y Haitam, asiduos en entrenamientos y convocatorias, no se ejercitaron al jugar en la mañana de ayer en Coín con el Atlético Malagueño.

En el apartado de lesionados, el joven Hicham continúa alternando los ejercicios en el gimnasio con labores específicas en el terreno de juego, siempre bajo la atenta supervisión del readaptador físico Toni Tapia. Por otra parte, Luis Muñoz, baja de larga duración y que ya pasó por el quirófano, prosigue con su rehabilitación.