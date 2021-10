David Lombán fue el encargado de comparecer en sala de prensa a cuatro días del encuentro que disputará el Málaga CF frente al Oviedo en el Carlos Tartiere. El central de Avilés se formó en la cantera carbayona, por lo que medirse al cuadro asturiano siempre espacial para él. “Llevo dieciséis o diecisiete años fuera de casa. Ya he ido bastantes veces a Gijón y Oviedo y siempre es especial. Además, el Oviedo es un exequipo mío, me formé allí y siempre les estaré agradecido porque siempre han sido una parte fundamental en mi crecimiento como jugador y como persona. Les tengo un gran cariño”, explicó el zaguero blanquiazul.

Los blanquiazules están en buena racha de resultados, ya son cinco jornadas sin perder, sin embargo aún no han ganado lejos de Martiricos en todo lo que va de campeonato. “Siempre que tenemos un partido tenemos que tener la idea de ir a ganarlo, independientemente del rival. LaLiga está bonita y hay un margen de puntos muy pequeño entre los de arriba y los de abajo y las semanas que hay tres partidos te pueden dar un salto hacia arriba o un salto hacia abajo. Vamos a afrontar primero el partido de Oviedo. Es un partido muy difícil por la situación que llegan ellos tras una victoria fuera de casa y la dinámica que tienen en casa. Siempre que ganas el primer partido en una semana de tres te da tranquilidad para afrontar el siguiente”, dijo Lombán.

Peybernes y Juande han sido los centrales titulares de José Alberto durante buena parte de lo que se lleva disputado de LaLiga, pero el apretado calendario le dio la oportunidad a Lombán de disputar los dos últimos choques, y a muy buen nivel. “Satisfacción por mantener la línea que traía el equipo. Creo que una duda que siempre genera al jugador que entra y no está jugando es que la línea se siga manteniendo, que el equipo consiga un resultado positivo y creo que eso es una satisfacción que le da al jugador que entra. Cuando no me ha tocado jugar lo único que he hecho es exigirme, ser muy autocrítico y dar lo mejor de mi cada día para estar preparado”, señaló.

Lombán es líder sobre el césped y además es una voz autorizada en el vestuario. Es uno de los capitanes y de los más veteranos de todo el plantel. “Este es el equipo en el que a nivel profesional más años he estado y me considero un privilegiado. Estoy orgulloso de que sea en un club como este y en una ciudad como esta”, finalizó.