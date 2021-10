A las puertas de una nueva salida del Málaga CF para encarar la jornada de Segunda División, el entrenador José Alberto López ha comparecido ante los medios para explicar cómo ha ido trabajando el equipo en esta semana, quién está disponible y quién no y qué espera del encuentro del próximo domingo (16:00 horas) ante el Real Oviedo. Cada vez que el conjunto blanquiazul juega como visitante se abren las dudas y se acentúa la necesidad del equipo de poder traerse una victoria de vuelta a casa, pero el técnico confía en los suyos y cree que ya han merecido ganar fuera en alguna que otra ocasión.

Sobre las estadísticas grises lejos de La Rosaleda, José Alberto recalca que "no hay una presión añadida" por sumar de tres. "Tenemos muchas ganas de conseguirlo, pero creo que ya lo hemos merecido. Hemos sido muy competitivos fuera de casa y es difícil conseguir puntos. También hay que poner en contexto los rivales a los que nos hemos enfrentado". Siempre en clave positiva, el entrenador hace hincapié en que "en los últimos partidos hemos dado un paso adelante. Somos un equipo más sólido, con más rigor, que no comete errores y que juega partidos completos de 95-100 minutos. Así tenemos que seguir, pero hay que ser más efectivos. Hacemos un gol cada quince remates y no pongo el foco solo en los delanteros. Tenemos que mejorar en ese aspecto, tener pausa y acierto que es lo que prima en esta categoría", comentó.

En cuanto a los jugadores disponibles, desde hace varias semanas suena cada vez con más fuerza el regreso de Pablo Chavarría a la competición. Un valor añadido para la fase ofensiva teniendo en cuenta que en los próximos encuentros el preparador no podrá contar con Sekou Gassama al sufrir una lesión muscular en la zona isquiotibial izquierda de la que el club no ha especificado ni el grado de la lesión ni el tiempo estimado de baja. Sobre el atacante argentino, José Alberto destaca que "está cerca" de volver. " Estamos contentos por cómo le vemos y cómo estamos gestionando todo. Sus sensaciones son buenas y su vuelta está más cerca. A ver si puede ser el domingo. Hemos tenido buenas sensaciones con lo que hemos visto y, aunque está lejos de su nivel, del Pablo que se fue, los minutos que vaya teniendo le ayudarán a recuperar su mejor nivel".

Analizando al rival, el entrenador que precisamente es natural de Oviedo sabe que su equipo no puede conceder ni el más mínimo despiste ante el conjunto carbayón. "Es un equipo que siempre está vivo y espero un partido con mucho duelo. Juegan 4-4-2, transitan muy bien con jugadores de calidad importantes y con delanteros que uno lleva cinco goles y el otro cuatro. Es un equipo que ha cambiado mucho conforme la temporada anterior. La dificultad va a ser tremenda y se espera que va a estar lloviendo, es un campo húmedo y habrá que adaptarse a esas circunstancias". Por último, destacó que el encuentro en el Carlos Tartiere "nos va a exigir estar bien en las dos áreas si queremos ganar el partido".