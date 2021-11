Salva Ballesta, exjugador del Málaga CF, fue presentado ayer oficialmente como nuevo entrenador del UCAM Murcia. En Málaga y en Algeciras ya conocen el carácter competitivo del que fuera delantero blanquiazul, y este miércoles en su presentación ya tuvo la oportunidad de mostrarla durante su puesta de largo. Si desde antes de que se pronunciara públicamente por primera vez a los mandos del banquillo universitario se sospechaba que era un entrenador con mano dura, no tardó en dar muestras de ello. «A mis entrenamientos se viene con espinilleras», decía en una de sus intervenciones, a la vez que añadía que «cuando vea a alguien sangrar, es que estoy cumpliendo mi objetivo», afirmaba entre risas.

Antes de su intervención, Pedro Reverte, director deportivo del equipo murciano, valoró el fichaje de Salva Ballesta como un entrenador que «encaja perfectamente en lo que queremos construir. Lo conozco desde su etapa en el Algeciras, que estuvimos juntos en ese play off. Hizo un fútbol muy vistoso que a todos nos sorprendió. Empezamos un proyecto bonito, con predisposición total. Esperemos que salga bien y estemos más de un año juntos», aseguraba.

La apuesta por Salva Ballesta es firme, ya que su estancia en Murcia está prevista para más allá de lo que resta de temporada al firmar hasta junio de 2023. «Tenemos confianza en Salva y va a estar esta y otra más. Ha sido una decisión complicada cambiar de míster, pero bueno. Viendo los jugadores que tenemos, Salva encaja en lo que queremos conseguir. No podemos hacer una plantilla acorde al primer entrenador y después traer a otro que lo vea todo diferente», explicó.

Salva Ballesta inició su discurso agradeciendo a Pedro Reverte, al presidente y a la UCAM la gran oportunidad. «Afronto esta etapa como un reto apasionante. Un salto deportivo a nivel profesional. Sé donde vengo, a un club con una estructura maravillosa, y eso es muy importante para mí a la hora de trabajar», explicaba en sus primeras palabras. El nuevo entrenador universitario llega avalado por su gran año en el Algeciras, aunque estaba sin equipo tras no alcanzar un acuerdo con el club gaditano. «Pensaba que el año que se hizo en Algeciras serviría para tener otras opciones para dar ese salto. Sí que es verdad que en verano no se movió el tema de los banquillos y hubo pocas vacantes. El club me ha mostrado su confianza, es una gran satisfacción y vengo con mucha ilusión en tener éxito aquí», aseveró para después dar pinceladas de lo que será su apuesta. «Me gusta un equipo alto, que presione, con personalidad, que pongan la cara y no miren a otro lado. Tenemos trabajo que hacer, pero el futbolista tiene que ser consciente de dónde está. Este es un club que gusta, muy serio, y al jugador hay que exigirle», dijo Ballesta.

«Soy una persona muy intensa en todo lo que hago. Mi objetivo es lo máximo. Pero también soy consciente. Imagínate que voy perdiendo un partido 0-1, pues no voy a pensar en el 3-1 sino en el 1-1 primero. La ambición que tengo es máxima, después ya, los resultados mandan. Por mucho que trabajes para mejorar, si el domingo no ganas, no vale para nada. No te voy a contar milongas. Ambición, la máxima, pero de manera sensata», expresó el entrenador del UCAM y añadió que está satisfecho con la plantilla. «Todos los jugadores que hay aquí son deseables para cualquier director deportivo de la categoría, pero por las circunstancias que sean, no se está viendo la mejor versión. Vamos a intentar que se vea esa mejor versión», concluyó.