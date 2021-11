La Rosaleda está siendo un fortín inexpugnable esta temporada. Si el Málaga CF está en esa posición media en la tabla, cerca de los puestos de play off, es gracias a sus resultados como local. La vuelta del público a las gradas ha supuesto un impulso para el conjunto blanquiazul, que aún no sabe lo que es perder en su estadio en lo que va de LaLiga SmartBank. Martiricos está siendo muy importante este curso, y la próxima semana la racha debe continuar ante dos equipos de la zona noble de Segunda División.

17 de los 20 puntos que acumula el Málaga en su casillero han llegado en partidos disputados en La Rosaleda. Los de José Alberto han logrado en casa 5 victorias y 2 empates, todavía ningún equipo de los que ha pasado por la capital de la Costa del Sol ha conseguido llevarse de vuelta los tres puntos. Solo el Mirandés (0-0), en la primera jornada, y el Zaragoza (1-1) han conseguido sacar algo positivo de su visita a Málaga. Teniendo en cuenta solo los resultados como local, el cuadro costasoleño es el tercer mejor equipo de la categoría, solo superado por el Las Palmas -20 de 24- y el Almería -19 de 21-.

El buen hacer de los blanquiazules en su estadio debe continuar si de verdad quieren pelear en la parte alta de la tabla. En los próximos días, primero el Tenerife y luego Las Palmas visitarán La Rosaleda para intentar estropear los números del Málaga en su templo. En solo seis días, los dos equipos canarios de la categoría visitarán La Rosaleda, y ambos llegan en un gran momento de forma.

El primer en pisar el verde de La Rosaleda será el Tenerife. Lo hará este lunes a las 21 horas. Los de Luis Miguel Ramis han encontrado su mejor momento de forma y se han colocado terceros en la clasificación con 27 puntos, solo por detrás del Eibar (28) y del Almería (34), líder incontestable hasta el momento. Y si el Málaga es el tercer mejor conjunto como local, los chicharreros son el segundo mejor equipo a domicilio de todo la Segunda División. Los insulares suman 14 puntos como visitante tras haber cosechado cuatro victorias, dos empates y solo dos derrotas lejos del Heliodoro Rodríguez López. Solo el Almería, con 15, ha sacado más puntos en territorio rival.

Doble duelo canario

El Málaga-Tenerife será el lunes, y solo cinco días más tarde, La Rosaleda deberá abrir de nuevo sus puertas para acoger el duelo en el que los blanquiazules recibirán a la UD Las Palmas. El cuadro canario es otro de los equipos más en forma de la categoría. Ahora mismo es cuarto, igualado a 27 puntos con el Tenerife. Los de Pepe Mel, al igual que su eterno rival, han sumado 10 de los últimos 12 puntos, lo que le ha llevado a instalarse en la zona de play off. Pero al contrario que los tinerfeños, sus números bajan notablemente cuando viajan a la península. De los siete encuentros que han jugado de visitante, el cuadro amarillo solo ha conseguido ganar uno -frente a la Real Sociedad B-, por cuatro empates y dos derrotas. En total solo han sumado 7 puntos de 21 posibles fuera de casa. Son el 15º peor equipo a domicilio pero, al igual que el Málaga, lo compensan con sus buenas actuaciones en el Estadio de Gran Canaria.

Los buenos números en La Rosaleda deben continuar si el Málaga no quiere ver como se alejan los puestos de cabeza. Hasta el momento han demostrado ser un equipo solvente y atrevido en su estadio, pero también es cierto que todavía no ha visitado Martiricos ninguno de los equipos que tiene por delante en la clasificación. Eso ocurrirá la semana próxima, y por partida doble, con los encuentros ante el Tenerife y Las Palmas. El Málaga necesita más que nunca a una Rosaleda que todavía no le ha fallado.