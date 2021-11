El Virus FIFA sigue atacando a un sinfín de equipos de la categoría de plata en este fin de semana de compromisos internacionales. El Málaga, a nivel particular, pierde a Víctor Gómez, pieza de gran relevancia en el lateral, pero son muchos los equipos que este fin de semana no podrán contar con jugadores importantes. "Siempre que hay una situación de este tipo existe el debate de que la liga no para LaLiga SmartBank para darle más importancia y mayor visibilidad, pero creo que el hecho de que no pare es adulterar la competición. A nosotros nos afecta en un jugador, pero hay equipos con más. No es lo mismo enfrentarse a un equipo con pérdidas que con todos sus jugadores disponibles", reveló el míster en rueda de prensa.

Además de Víctor, Chavarría será la única baja en el conjunto de Martiricos para el choque de este lunes ante el Tenerife. En cuanto al resto, hay optimismo: "Nos quedan dos sesiones para evaluar, la de mañana y la de activación del lunes, pero creemos que Kevin, Paulino y Escassi van a poder estar".

En cuanto al próximo rival, el CD Tenerife, el técnico asturiano analizó que es "un equipo equilibrado y muy ordenado. De los típicos equipos de Ramis con un 4-4-2. Son muy sólidos a nivel defensivo y ofensivamente transitan muy bien. Tiene mediocentros de mucha calidad como Sanz y Corredera y jugadores muy experimentados y con desequilibrio en ataque como Mollejo, Elady, Shashoua o Gallego".

Los buenos números en casa hacen que el equipo siga teniendo la presión de no abandonar la racha positiva en Martiricos. Sobre ello, José Alberto destacó que "lo importante es el siguiente partido sea en casa o no. Hay que tener los máximos puntos posibles, pero es cierto que estamos cómodos en casa, nos sentimos muy fuertes con nuestra afición y este tiene que ser el camino. Estamos viendo las tendencias de esta temporada con los equipos locales. Son más fuertes con su público y ojalá dure esto en casa toda la temporada".

Sea como fuere, el técnico sabe que Málaga es una plaza de "exigencia alta". "Lo único que podemos decir es que vamos a trabajar a muerte para ganar el lunes y encadenar victorias. Tenemos que conseguir parar esta tendencia y ganar en casa o hacer un buen partido que nos acerque al triunfo. Y a partir de ahí, mirar al siguiente. Las críticas son normales, pero somos ambiciosos y eso es lo bueno de un grupo como este", apuntó.

Plan con Hicham

Hay mucho misterio en torno a Hicham y también muchas ganas de volverlo a ver competir, pero desde el club insisten en ser precavidos. Aunque en estos últimos días está entrenando a buen nivel y a la par que sus compañeros, José Alberto subrayó que "es precipitado contar con Hicham".

"Ya lo habéis visto. Está entrenando cada día mejor, pero son cosas que tendremos que ir viendo. Tenemos un plan con él para que vuelva a competir y ver el Hicham que todos queremos. Hay que tener cierta paciencia, ir hablando con él para que se vea cómodo para competir y que pueda sentirse con la seguridad de que va a competir y que no le va a pasar nada. Ese es el problema. Cada vez que está más cerca, vuelve a caer. Posiblemente, no estará convocado. También hay que ir viendo cuáles son sus sensaciones. Lleva una semana y hay que tener paciencia con él. Tenemos que seguir nuestro plan y creo que es precipitado contar con Hicham", finalizó el preparador.