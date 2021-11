La magia de la Copa del Rey es esa que hace recorrer estadios insólitos de la geografía española o la ilusión que reside en los equipos más modestos de recibir a pesos pesados e históricos de nuestro país. En esta edición, al conjunto de José Alberto López le tocará recorrer 874 kilómetros hasta llegar a Tafalla, en Navarra, donde les espera el Peña Sport, un equipo que milita en Segunda RFEF -cuarta categoría-.

Este será la primera vez en la historia que blanquiazules y navarros se enfrenten en el terreno de juego y, como marca el formato que lleva un par de cursos, solo puede quedar uno. El Municipal de San Francisco, con una capacidad máxima de 4.000 espectadores, será el escenario en el que el míster asturiano se estrene en Copa del Rey como técnico del Málaga CF. Aunque en el Sur no suene mucho el nombre del Peña Sport, lo cierto es que es un clásico del fútbol navarro, ha llegado a disputar 10 temporadas la anteriormente denominada Segunda B pero su récord de participaciones es en Tercera con 35 temporadas.

Todavía quedan varias días y varios partidos de por medio para que se produzca este choque pero, pero atendiendo a las estadísticas, el conjunto entrenado por Unai Jáuregui no está en un buen momento. En este momento son penúltimos en el Grupo III de su categoría y no han logrado sumar de tres en ninguno de los encuentros disputados hasta la fecha. Si bien es cierto que el Málaga de visitante no es el equipo más fiable y que ya han sido varios los sustos y las decepciones coperas, los de Martiricos están llamados a volver a la Costa del Sol con el pase a la segunda ronda bajo el brazo.

Últimas actuaciones del Málaga

El curso pasado, a las órdenes de Pellicer, el Málaga CF ganó con contundencia al Coruxo (0-4), en la segunda ronda batió a un compañero de categoría como el Real Oviedo por la mínima (1-0) pero acabó cediendo en la eliminatoria de 32 al cruzarse con un Granada en la máxima categoría y con experiencia europea.

Pero, sin duda, más amargo fue el recuerdo de diciembre de 2019. Con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo, el equipo malagueño regresó derrotado de Cantabria después de perder por 2-0 ante el Escobedo. Un buen recordatorio para mantener la atención en todo momento y no confiarse.

Formato

El pasado 2019 cambió el modelo de la Copa y desde entonces el torneo lo disputan 116 equipos de distintas categorías. En primer lugar, los 20 equipos de la máxima categoría, teniendo en cuenta que los cuatro clasificados para la Supercopa de España entran en la tercera ronda eliminatoria. Como el Málaga CF entran los 22 participantes de Segunda División más los 29 equipos de Primera RFEF a excepción de los filiales y dependientes de otros participantes. También los 32 clubes de Tercera división así como los cuatro equipos semifinalistas de la Copa RFEF. Por último, de la máxima categoría territorial juegan 10 equipos procedentes de una eliminatoria previa entre los 20 campeones de cada Federación Territorial. De esta primera eliminatoria saldrán 56 equipos que pasarán a la segunda ronda del torneo.

Los dieciseisavos de final serán el 5 de enero y ya participarán los cuatro equipos de Supercopa (Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Athletic). Los octavos tendrán lugar entre el 15 y 19 de enero, los cuartos el 2 febrero de 2022. Las semifinales sí que serán a doble partido, organizadas el 9 de febrero y 2 de marzo de 2022 hasta la final del 23 de abril de 2022.

El Vélez recibirá en casa a la UD Las Palmas

La otra cara de la moneda malagueña en el sorteo de primera ronda de Copa del Rey es la del Vélez CF. El bombo dictó suerte y el conjunto de la Axarquía, que juega en el Grupo IV de Segunda RFEF, recibirá en su estadio a la UD Las Palmas de Pepe Mel, curiosamente el rival al que se enfrentaran los de José Alberto López mañana sábado en el verde de La Rosaleda.

El partido se jugará en el campo Vivar Téllez de la localidad malagueña y, teniendo en cuenta el calendario y los desplazamientos del conjunto insular, es muy probable que la expedición isleña se traslade directamente desde Madrid hasta Málaga sin regresar a Canarias porque el fin de semana anterior, el domingo 28 de noviembre (13.00 horas), tienen que jugar contra el Leganés en Butarque.