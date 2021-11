Instantes antes de poner rumbo hacia Burgos y después de la última sesión de trabajo en la Federación, José Alberto López explicó ante los medios cómo llega el equipo a la exigente prueba en El Plantío de mañana (16:00 horas).

Lo más destacado son las dos malas noticias producidas en la recta final de la semana: las lesiones de Juande y Jozabed. "Es uno de los meses con más lesiones. Se nos acumulan las bajas en la misma zona. No parece ser mucho en el caso de Juande, en el de Jozabed está pendiente de pruebas. Es muscular y hay que ver cómo va evolucionando", comentó el asturiano.

Sin el cordobés ni el de Mairena, José Alberto no tuvo reparo en decir quiénes serán los canteranos que les sustituirán en la convocatoria: "Van a ir Andrés y Dani Lorenzo. Han estado toda la semana y son los que entran". "Lógicamente no queremos nunca ninguna lesión, son jugadores importantes para nosotros pero no nos paramos a pensar en los que no tenemos disponibles. Tenemos soluciones en la plantilla para solventarlas”, relató sobre cómo afectan estas lesiones al equipo", añadió.

Pero pese a estas complicaciones de última hora, el míster subrayó la buena actitud que tiene el conjunto blanquiazul para afrontar este reto en busca de la primera victoria fuera de casa después de ganar dos jornadas consecutivas en La Rosaleda. "Hay que buscar los siguientes puntos. Después de dos victorias consecutivas con rivales de mucho nivel vamos a un campo muy difícil. Sabemos lo que vamos a encontrar y tenemos que hacer un partido perfecto. Lo que noto son muchas ganas de ganar, que es muy importante", analizó.

Para él, "la motivación es ganar el siguiente partido y sumar tres puntos. Lo que pase al final de la jornada nos importa poco. Necesitamos que el equipo compita y que siga creciendo. Los puntos que pasan no se pueden recuperar y aprovechar una dinámica positiva es importante porque en el fútbol existen las rachas".

El míster sabe que el partido en El Plantío va a ser "el típico de la categoría". "Son partidos que se suelen denominar del norte por los duelos aéreo, mucho balón dividido... Hay que ser muy contundentes. Lo único que me preocupa es que el equipo sea competitivo, hay que seguir en la línea en la que estamos”.

Al Burgos CF lo calificó como "un equipo muy directo, eficaz y resolutivo. Tienen jugadores muy rápidos como Álex Alegría, Saúl Berjón y Juanma. Gente recién ascendida pero con poso y experiencia y que en El Plantío son muy fuertes".