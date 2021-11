Solo siete faltas. Cuando estás sufriendo un duro correctivo, lo menos que puedes hacer es sacar garra y tirar de pundonor para terminar con la cabeza bien alta y demostrar que la derrota duele. Más allá de los fallos en defensa que regalaron el triunfo al Burgos, a los jugadores del Málaga CF se le vio sin el coraje y la intensidad que demuestran en cada partido en La Rosaleda. Y no es la primera ni la segunda vez que esto le ocurre al equipo como visitante esta temporada. Prueba de esta pasividad es que el conjunto blanquiazul terminó el encuentro en El Plantío haciendo solo siete faltas y sin recibir ninguna tarjeta amarilla. Por poner ejemplos, el equipo cometió 17 y 15 faltas, respectivamente, frente a Las Palmas y Tenerife, y 27 en la última salida a Cartagena.

4- Dani Martín. El mejor del partido

El mejor, o el menos malo en Burgos. Hizo una parada de mérito con el partido 1-0. Poca responsabilidad en los goles. Vendido por su defensa.

1 - Víctor Gómez. Horrible

Rompió el fuera de juego en el primer gol y también salió en la foto del segundo. No estuvo al nivel que acostumbra desde su llegada al club.

1 - Peybernes. Sin tensión

No se entendió con Víctor Gómez y dejó que Juanma le robase la cartera para hacer el 2-0. Segundo partido consecutivo con error de bulto.

2 - Lombán. Superado

Tenía la misión de suplir al lesionado Juande y se vio superado como el resto de la defensa. Sufrió lo indecible ante las intentonas del rival. Sin ritmo.

2 - Javi Jiménez. Gris

Poco o nada en ataque. No fue culpable directo de los goles, pero tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Sustituido en el minuto 81.

3 - Escassi. Flojo

Los rivales le superaron en intensidad en una zona delicada del campo. Suspenso, como el resto del equipo. El Málaga necesita al mejor Escassi.

2 - Genaro Rodríguez. Desaparecido

El único momento en el que fue protagonista fue en un abrazo con Matos. No se le vio aparecer para construir y fue superado por los medios rivales.

3- Antoñín. Desacertado

Fue el autor del único disparo a puerta en la primera parte. Quiso ser protagonista mientras estuvo sobre el

césped, pero no le salió casi nada.

3 - Paulino de la Fuente. Sustituido

Fue el que más lo intentó en la primera parte, pero muy lejos del área rival. Sufrió varias faltas. José Alberto lo quitó al poco de empezar el segundo acto.

3 - Brandon. Impreciso

No tuvo su día, pero al menos se le vio presionar y pelear por cada balón. En ataque, nada de nada, totalmente

desacertado. Revolucionado.

2 - Sekou Gassama. Impotente

u No pudo ganar casi ningún balón. El Málaga no generó, no dispuso de ninguna oportunidad de gol. Todavía le

falta coger el punto de forma.

Desde el banquillo

Roberto (2): Falló una clara ocasión de gol justo después del 2-0 del Burgos.

Jairo (3): Le puso ganas desde el banquillo. Intentó agitar al equipo, sin acierto.

Kevin (3): Disfrutó de 20 minutos. Dejó algún detalle.

Ismael Gutiérrez (1): Nada de nada.

Cufré (SC): Jugó 10 minutos con el partido sentenciado.