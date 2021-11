Si pensábamos que el Málaga CF había aprendido de los partido en Ponferrada o en Cartagena estábamos muy equivocados. El conjunto blanquiazul volvió a repetir una vez más sus errores a domicilio y regaló al Burgos una victoria que aceptó de buen grado. Ni nieve ni mal tiempo ni césped en malas condiciones. Los de José Alberto se inmolaron en su visita a El Plantío y cortan su buena racha con otro enorme estropicio fuera de casa que le sigue dejando como el peor visitante de la categoría.

Si en la primera parte Pablo Valcarce ya había aprovechado un fallo defensivo para adelantar al conjunto burgalés, la segunda parte malagueña ya fue para nota. En solo cinco minutos, Juanma y de nuevo Valcarce aprovecharon un día negro en la retaguardia para machacar a un equipo que vuelve a salir goleado de un campo rival. Sin alma y sin coraje será difícil ganar en ningún estadio.

El encuentro comenzó como el ambiente, frío, muy frío. Tras unos primeros compases de tanteo, Antoñín protagonizaba el primer y único tiro a puerta de los blanquiazules en los primeros 45 minutos. En el encuentro no estaba pasando demasiado, ningún equipo sufría en exceso, pero a la primera oportunidad que tuvieron los de Julián Calero consiguieron adelantarse en el marcador. A los 17 minutos, Pablo Valcarce, habilitado por Víctor Gómez, cabeceaba ajustado al palo desde el punto de penalti y batía a Dani Martín, que poco pudo hacer. Fallo grave del lateral diestro del Málaga, que rompió el fuera de juego y permitió al delantero rival rematar muy solo en posición reglamentaria.

Una vez más, el equipo de Martiricos comenzaba por detrás en el marcador en un encuentro lejos de su estadio. Tenía que reaccionar de inmediato el Málaga y fue Víctor Gómez el que probó de fuera del área con un disparo con su pierna izquierda que se marchó desviado por muy poco. Pero salvo ese chut y el que había hecho minutos Antoñín, el equipo de José Alberto no volvió a acercarse más sobre la portería de Caro salvo en acciones a balón parado. Tampoco estaba teniendo su día en la estrategia, ninguno de los envíos al interior del área encontraron rematador. Los locales tampoco es que atosigaran demasiado, pero de momento les valía para quedarse con los tres puntos.

Descalabro en el segundo acto

El segundo tiempo comenzó con susto para el Málaga. Dani Martín estuvo providencial para evitar el 2-0. Mumo filtró un gran pase hacia que Ernesto que no pudo batirle en el mano a mano. Sacó un gran pie el meta asturiano para negarle el gol que ya cantaba El Plantío. No esperó más José Alberto para hacer los cambios. Roberto y Jairo a escena por Paulino y Antoñín.

Pero lejos de surtir efecto, el Burgos aprovechó otro regalo monumental de la zaga blanquiazul para poner más tierra de por medio. Víctor Gómez y Peybernes no se entendieron para terminar de despejar un envío sin aparente peligro y Juanma estuvo más listo para robarle la cartera a los defensas blanquiazules y batir a Dani Martín en el uno contra uno. Con media hora por jugar, la tarea se complicaba sobremanera.

Solo tres minutos después del segundo tanto local, Roberto tuvo la mejor ocasión para el Málaga, pero la echó fuera con todo placer. Al canterano le cayó un rechace tras un tiro de Jairo y no acertó a definir. Era la acción que hubiera devuelto la emoción la choque.

Fue solo un atisbo de reacción, porque solo tres minutos después el conjunto burgalés aprovechaba la empanada total de la defensa blanquiazul para hacer el 3-0 que dejaba el partido totalmente sentenciado. Juanma se coló entre dos zagueros, su disparo se estrelló en el palo y el rebote lo cazó Pablo Valcarce para firmar su doblete. Quedaban más de 20 minutos y el encuentro ya estaba sin historia alguna.

A partir de ahí, poco más que contar. Nuevo partido para olvidar que deja al Málaga sin la opción de asaltar la sexta plaza. Las malas actuaciones fuera de casa ya no son noticia, y lo preocupante es que no se ve mejora alguna. La falta de tensión en cada encuentro de visitante es llamativa y dolorosa. Esto debe cambiar ya, porque solo con los partidos de La Rosaleda será imposible pelear por el play off.