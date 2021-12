El Málaga CF avanza en la Copa. Sin sufrir y con un partido serio, los blanquiazules hicieron los deberes para superar a la Peña Sport en Tafalla (0-3) y meterse en la segunda ronda del torneo del KO. El equipo estaba advertido de lo que ha ocurrido otras temporadas y no dio opción alguna a un rival muy inferior. Las dos categorías que separan a ambos conjuntos quedaron patentes sobre el césped del Estadio San Francisco. La emoción duró lo que tardó el Paulino de la Fuente en abrir el marcador -minuto 32, a partir de ahí los de José Alberto fueron a más y sentenciaron la clasificación con los goles de Lombán -de penalti- y de Roberto Fernández. Aunque no le vaya a dar puntos en LaLiga SmartBank, el encuentro también sirvió para ganar por primera vez en lo que va de campaña lejos de Martiricos.

El conjunto blanquiazul mandó en el choque de inicio a fin, aunque sí es cierto que en los primeros minutos de encuentro ese dominio territorial no se tradujo en ocasiones. Tenía la posesión y superaba líneas con facilidad, pero al llegar al área las ocasiones morían sin éxito. Hasta que se abrió la veda y empezaron a llegar oportunidades, una detrás de otra. El primer acercamiento de verdadero peligro no llegó hasta los 29 minutos. Paulino de la Fuente intentó una rosca al palo largo que se marchó muy cerquita de la portería defendida por Mendioroz. Y tras ese aviso, el propio extremo santanderino fue el que esta vez sí acertó a batir al meta rival. Jairo Samperio puso un gran centro al interior del área y Paulino llegó desde atrás para hacer el 0-1 con un certero cabezazo. La llegó a desviar Mendioroz pero no lo suficiente para evitar que el balón acabara en la cazuela.

A partir del tanto, el dominio blanquiazul se hizo más notable. El partido empezó a jugarse en las cercanías del área rival y el segundo cada parecía más cerca de llegar. Primero el Málaga pidió penalti por mano tras un cabezazo -en la repetición se vio que el remate impactó en el brazo separado de un zaguero navarro-, luego la tuvo Haitam y la mandó a las nubes dentro del área tras un mal bote del esférico, poco después fue Roberto el que tardó demasiado en definir y perdió la oportunidad y al filo del descanso por fin llegó el tanto de la tranquilidad. De nuevo Jairo, que ya asistió en el 0-1 a Paulino, apareció para provocar un penalti que fue transformado por David Lombán. 0-2 y a vestuarios.

Con la eliminatoria ya de cara, José Alberto decidió dosificar esfuerzos. Triple cambio para comenzar el segundo acto. Peybernes, Javi Jiménez y Antoñín sustituían a Lombán, Braian Cufré y Paulino de la Fuente. Y pocos minutos después también tenía su oportunidad Dani Lorenzo en lugar de Haitam. El Málaga bajó revoluciones y eso lo quiso aprovechar el equipo de Tafalla para intentar cazar alguna jugada aislada que lo metiera en el partido. Tampoco es que los de Unai Jáuregui apretaran demasiado pero Dani Barrio tuvo que intervenir en un par de ocasiones para evitar un tanto que hubiera apretado el partido.

Y por si no lo estaba ya, Roberto Fernández se encargó de finiquitar el choque tras una gran jugada de los blanquiazules. Cambio de orientación perfecto de Dani Lorenzo, control orientado y centro atrás de Jairo y definición perfecta al primer toque del delantero de Puente Genil.

La bola del Málaga CF estará en el bombo en el sorteo de este viernes de la segunda ronda de la Copa. En dos semanas, nuevo partido copero disfrutar y buscar estar entre los 32 mejores del torneo.