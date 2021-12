Cada día que pasa, Pablo Chavarría está más cerca de recuperar el protagonismo que tenía en el Málaga CF antes de su lesión. Ante el Amorebieta tuvo unos pocos minutos en el tramo final del choque y al término del encuentro su alegría por estar con sus compañeros en el terreno de juego.

Sobre el duelo liguero, el argentino remarcó que no hicieron un buen papel. "Lo plantearon bien y nos hicieron los dos goles en la primera parte. El gol llegó tarde y no pudimos empatar", afirmó. Continuando con el análisis, comentó que los blanquiazules intentaron "tener la pelota y progresar"."Paulino jugó de mediapunta, el rival cerró los espacios y se nos complicó por eso. Estuvieron muy sólidos en defensa, tienen un juego muy directo buscando a sus delanteros que hoy estuvieron bien. Tuvimos errores defensivos, hay que mejorarlos. Hay otros partidos que sumamos gracias a la defensa. Son cosas para trabajar y mejorar en la semana. Tenemos que pensar en otra cosa para intentar ganar nuestro primer partido fuera de casa", comentó.

Por último, habló sobre su recuperación y cómo se siente sobre el césped. "Trabajo mucho la parte física para ponerme a punto. No es fácil, tras volver me tocó lesión muscular. Eso ya es pasado, pienso en sumar minutos y en ayudar en lo que el míster me necesite y serle útil al equipo".