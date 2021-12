Otro varapalo liguero, esta vez en casa. La derrota de los blanquiazules ante su público en La Rosaleda duele más que cualquier otro encuentro, sobre todo teniendo en cuenta los números de cine tenía el equipo hasta la fecha. "Tenemos que mejorar muchas cosas, lo digo ganando y perdiendo", entonó José Alberto López al término el choque frente al Amorebieta.

"Tenemos que ser muy autocríticos para ganar y progresar. Hay un equipo joven que nos tiene que dar muchísimo más. Hoy es un día difícil porque el vestuario está dolido y el cuerpo técnico está jodido. Ahora toca pensar en el partido del Eibar para conseguir los primeros tres puntos fuera”, analizó el preparador.

En cuanto a lo visto en el terreno de juego, José Alberto remarcó que el equipo estuvo "muy impreciso con el balón e incómodos". Esa era la propuesta del conjunto vasco y así llegó a Martiricos. "Sabíamos el partido que íbamos a jugar con segundas jugadas y duelos. No hemos estado afortunados, nos ha costado mucho tener ritmo y sabemos que defienden lejos de su portería, porque tiran su línea adelantada y nos costó encontrar situaciones de gol y materializar. Hoy no salió absolutamente nada, ni con el VAR. Llamando al árbitro para pitar penalti y luego se da cuenta del fuera de juego... No quiero disculpas, pero es un día en el que si pudiéramos jugar más partidos, seguiríamos igual", subrayó.

El sentir de muchos fue que la reacción desde el banquillo llegó tarde. En cambio, José Alberto comentó que su intención era ver cómo reaccionaban los jugadores que ya estaban en el campo después del descanso. "El resultado era muy malo, pero tampoco estábamos tan mal. Los goles llegan en acciones aisladas", explicaba. "Los cambios se hacen con una intención, pensando en que son lo mejor. A toro pasado podemos opinar que llegaron tarde, es más fácil opinar y tomar decisiones. La pena es el resultado, que no hayamos metido gol en alguna situación anterior. Esto es fútbol y que nadie piense que vamos a ganar todos los partidos de casa y vamos a perder todos los de fuera".

Y aunque el resultado de derrota fue el mismo que el que se trajeron de Burgos la semana pasada, el míster ve diferencias entre ambos partidos. "La derrota en Burgos fue otro motivo. Hoy han tenido intensidad y lo han intentado todo, pero no ha salido nada. Esa es la realidad. No sé la percepción desde fuera, pero desde dentro os puedo asegurar que no. Ahora mismo tengo unas sensaciones, cuando vea el partido en casa puedo tener otras”. Como ya comentó en Burgos, el míster volverá a ver el partido para sacar conclusiones y buscar dónde están fallando sus jugadores o sus planteamientos.

Por último, en el apartado de lesiones, quitó hierro al asunto y destacó que las que hay son las normales "por el trabajo que estés haciendo". "Me preocupa no tener a muchos jugadores importantes, es evidente. Pero la mayoría de las lesiones se producen en noviembre y marzo, está estudiado y todos lo notamos. Hoy se ha juntado todo y también es eso".