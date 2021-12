Las últimas noticias que llegan desde la FIFA son poco halagüeñas para el Málaga CF. No obstante, el técnico blanquiazul mantiene la confianza en los dirigentes del club y en que todo se solucione lo antes posibles sin mayor perjuicio para la entidad de Martiricos.

Durante la entrevista a Radio Marca Málaga, el míster declaró que "en lo referente a todo el tema de la FIFA, he hablado con José María y me ha informado de la situación antes de que saliese a la luz. Estoy tranquilo porque es lo que me ha transmitido, que se va a solucionar".

Además de las charlas con el administrador judicial, el míster comentó que el lunes tuvo una reunión con Manolo Gaspar "de cara a la planificación de la plantilla y el mercado de enero, tengo tranquilidad", afirmó el mister.